River eliminó a Lanús en los octavos de final del torneo Clausura 2026 y, tras la victoria, Leonardo Ponzio analizó el triunfo de su equipo. Además, el entrenador se refirió a su continuidad en el cargo y a los rumores sobre un posible reemplazo que surgieron en las últimas semanas.

«No tengo la fórmula (para ganar), solo tengo trabajo. Me gané el lugar que tengo. Por el respeto que pusieron en mí, lo voy a reflejar con trabajo y con lo que venimos haciendo«, dijo Ponzio, que rechazó las versiones sobre un posible cambio de DT. Y agregó: «No me molestan los rumores, me molesta que le hagan mal al club o a los jugadores. ¿Buscamos que le vaya mal a River?».

Con la mirada puesta en 2027, fue terminante: «Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está vendiendo u ofreciendo, y no tenemos que ir por ahí. Cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo. Soy esto en el día a día, me gané todo siempre trabajando. Cómo no voy a querer estar acá.»

Sobre el clima de tensión que se vivió en la previa en el Monumental, planteó: «El fútbol pasó por arriba de la política: es un deporte y lo llevamos a un lugar que no beneficia a nadie que vive de esto. Esto es River, conozco mucho, sé dónde estoy. El partido fue el que fuimos a buscar».

Luego destacó el rol del público. «La gente tiene un párrafo aparte: nos aguantó y su necesidad es la nuestra. La gente es el club, es la historia; nosotros somos una parte y estamos adentro.»

En lo futbolístico, Ponzio celebró el rendimiento. «Hoy se ganó un partido importante, jugando bien y con goles». Consultado por los errores en la salida desde el fondo, explicó: «No veo un River tirando el pelotazo, por eso tenemos que insistir. Por ahí en la salida perdemos pelotas y se la damos al rival para que resurja, pero no vamos a dejar de insistir en lo nuestro: salir de abajo, que haya movilidad, que la pidan. Podríamos haber sido mezquinos, sacando a los de arriba, pero los dejamos y vino el último gol». Y sumó: «Era un partido difícil, había que imponerse, el rival juega bien. Tenemos que corregir errores que se producen por nuestro propio juego, como la salida».

Sobre Thiago Almada, lo definió como «uno de los mejores jugadores de la Argentina». «Hoy hizo tremendo partido, excelente. Para que vean que también se trabaja: entrenamos tiros libres toda la semana y hoy se vio reflejado.»

En cuanto a los lesionados, explicó que Lucas Beltrán salió por «un golpe en el tobillo» y que Marcos Acuña tuvo «una situación en el aductor», y puso paños fríos a las especulaciones:»No creo que pase a mayores.»

Al hablar de la influencia de Marcelo Gallardo en su forma de trabajar, indicó: «Quiero copiarle muchas cosas que yo viví con él, pero Marcelo hay uno solo. Yo soy muy humano y eso en esta sociedad tiene un valor agregado.»

El rival de River en cuartos de final saldrá del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán. Ponzio deslizó que le gustaría enfrentar al Globo, porque eso le aseguraría volver a jugar en el Monumental. «Me gustaría jugar de local nuevamente, incluso con todas las presiones que hay», cerró.