A 41 días de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano en Tucumán, su hijo Matías reclamó que no se interrumpan las tareas de búsqueda para dar con el paradero del docente jubilado de 59 años, originario de esa provincia norteña pero residente en Bariloche. El hombre falta desde el lunes 12 de octubre pasado, jornada en la que inició una caminata en solitario hacia la cima del cerro Ñuñorco Grande —de 3.320 metros de altura—, en la zona de El Mollar, sin regresar ni volver a comunicarse con su familia.

Según relató Matías Moyano en diálogo televisivo con TN, tras conocerse la ausencia del senderista su hija viajó a Tucumán el martes siguiente y él lo hizo el jueves, instancia en la que ambos se sumaron durante varios días a los rastrillajes junto a baqueanos y vecinos de la zona. «Subimos con gente local hacia la montaña, hicimos cimas, recorrimos algunas quebradas, dimos una mano con la gente de la comuna», explicó el joven sobre su participación directa en el terreno.

Uno de los aspectos centrales que remarcó el hijo del docente fue la complejidad geográfica y lo impredecible del tiempo en esa región serrana. «Es traicionera la niebla», advirtió, al relatar que el día en que ascendió con los rescatistas partieron bajo niebla y llovizna, luego el cielo se despejó parcialmente en la cumbre y a mitad del descenso los sorprendió un sol pleno que dejaba ver el pueblo desde lo alto. «Nos pasó ya en una de las caminatas de Bariloche, que nos agarra niebla y lluvia arriba y para mí se confía en que es un clima muy similar. Y no es lo mismo un sendero de acá que un sendero de allá», señaló respecto de esa variabilidad climática.

Foto: Gentileza.

La trayectoria del trekker en la Patagonia

La familia subrayó que Raúl Moyano cuenta con una extensa experiencia como trekker en la Patagonia. «Él hace senderismo ya hace varios años acá en la zona. Estuvo tanto acá en Bariloche trabajando, en El Bolsón, en Pilcaniyeu», detalló Matías, quien precisó que desde su jubilación —ocurrida hace aproximadamente un año— su padre había intensificado las salidas entre semana en la ciudad rionegrina.

Durante la semana previa a su desaparición había completado la mitad del cerro Frey y había alcanzado la cumbre del cerro Goye, dos recorridos habituales de la región cordillerana. «Es algo que él hace cotidianamente», sostuvo.

En relación con el momento puntual en que decidió ir al Ñuñorco Grande, Matías aclaró que su padre tenía programada una excursión con guía en otro destino que finalmente se suspendió, motivo por el cual optó por realizar ese trayecto. Aunque no conocía el cerro tucumano, el docente revisaba el pronóstico, estudiaba las rutas y utilizaba la aplicación Wikiloc para registrar y compartir su trayecto en tiempo real.

«Él se dice que va a ciegas, por decirlo así, pero él tenía sus aplicaciones, veía el clima, veía las rutas. Estudiaba todo antes de salir a caminar», afirmó el joven, tras recordar que el hombre envió su ubicación y actualizaciones desde la montaña hasta que se interrumpió la comunicación. «El tema es que, arriba, yo creo que la niebla y la falta de señal lo traicionaron», agregó.

El reclamo para que no ceda el operativo de búsqueda en Tucumán

Respecto del estado del despliegue, Matías confirmó que Gendarmería Nacional ya no estaba en el lugar y que las tareas quedaron en manos de la policía provincial y el Grupo Cero. También destacó el acompañamiento del ingeniero Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas, quien coordinó buena parte de los rastrillajes y permitió que los familiares ascendieran al cerro para dimensionar las dificultades reales del operativo, aunque luego debió retomar sus tareas laborales ordinarias.

«Nos dio la chance de subir y más o menos explicarnos y que tengamos una visión más clara de la dimensión que es el cerro y poder él explicarnos desde arriba y no simplemente en una hoja, porque de una hoja no te podés guiar para nada, porque no tomás dimensión de lo enorme que es el cerro», expresó.

El pedido central de la familia —plasmado también en una carta abierta difundida públicamente— apunta a evitar que el caso pierda visibilidad y respaldo operativo. «Lo mismo que dice la carta, que no se deje de buscar, que nos sigan ayudando como nos vienen ayudando», manifestó Matías al advertir que el personal afectado se redujo progresivamente. «De a poquito se va alejando la gente», lamentó, y concluyó: «La idea es esta, que se siga difundiendo o se siga haciendo vistoso el caso para que la búsqueda no ceda y podamos encontrar a mi papá».

Desde el lado institucional, el subjefe de la Policía de Tucumán, comisario general Roque Yñigo, confirmó que prácticamente ya se rastrilló la totalidad de la montaña, aunque quedan algunos puntos de acceso complejo que exigen maniobras específicas, según informó el portal Vientos Tucumanos. El Grupo Cero planifica un despliegue para ingresar a esos sectores con las medidas de seguridad necesarias bajo la intervención de la Fiscalía de Monteros, a cargo del doctor Salas, mientras la fuerza provincial continúa con las tareas a la espera de una disposición judicial tras acumular más de 33 días sin encontrar rastros de Raúl Moyano.