Quién es Santiago Espíndola, la sorpresa de Ponzio en River para visitar a Aldosivi

Santiago Espíndola fue la sorpresa de Leonardo Ponzio en la visita de River a Aldosivi por el torneo Clausura. El técnico apostó por el juvenil de 18 años para ocupar el centro de la mitad de la cancha y le dio la chance de debutar como titular en Primera.

Nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, Espíndola llegó a River en 2021, cuando tenía 13 años. Su primera prueba fue como enganche, pero los entrenadores detectaron condiciones para ubicarlo como lateral derecho. Con el paso del tiempo, sus características lo llevaron a desplazarse hacia el mediocampo, donde terminó de consolidarse como volante central, aunque también puede desempeñarse por izquierda o derecha.

¡LA BANCA AL PIBE! Ángel Correa y todos sus compañeros fueron a saludar a Santiago Espíndola que hace su debut oficial en la primera de River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/6CaXEL8rna November 5, 2026

El futbolista categoría 2008 ya había sido convocado por Ponzio ante Sarmiento, Belgrano, Racing y Boca. En todos los cuatro encuentros ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no llegó a sumar minutos. Ahora, frente a Aldosivi, tuvo su primera oportunidad en el once inicial.

Su proyección no pasó inadvertida. El reconocido Arsène Wenger lo seleccionó entre los seis mejores proyectos futbolísticos de su categoría en el mundo, una distinción que reforzó su consideración como una de las grandes joyas de la cantera riverplatense.

Espíndola también construyó un recorrido importante con las selecciones juveniles argentinas. Disputó el Sudamericano Sub-15, el Sudamericano y el Mundial Sub-17, además de integrar el equipo que conquistó el Torneo de L’Alcúdia Sub-20 en 2025. Más recientemente, fue una de las figuras de la Sub-20 que consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

En ese certamen tuvo un momento destacado porque convirtió el gol que le permitió a Argentina eliminar a Perú en las semifinales y acceder al partido decisivo, en el que finalmente obtuvo el segundo puesto.

Dentro de la cancha, se caracteriza por su dinámica, recorrido y buen manejo de pelota. Tiene velocidad, capacidad para recuperar y una buena lectura de juego, virtudes que le permiten participar de la presión alta y ofrecer distintas alternativas en el mediocampo.

Durante 2026 disputó 24 partidos en la Reserva hasta que Ponzio decidió promoverlo al plantel profesional. En River conocen su potencial y tomaron medidas para protegerlo: en abril renovó su contrato hasta diciembre de 2030, con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Con información de ESPN y TyC Sports