Empleadas domésticas: nuevo salario por 6 horas de trabajo en julio 2026 y cómo calcularlo

Según los parámetros oficiales establecidos por la Resolución N°4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, quienes contratan empleadas domésticas por seis horas de trabajo diarias deberán actualizar los haberes con un incremento acumulativo del 1,4% para julio 2026.

Esta jornada laboral de las empleadas domésticas, que representa una carga horaria de 30 horas semanales, supera el umbral crítico de las 24 horas previsto por la ley, lo que obliga a los empleadores a abandonar el pago por hora simple y calcular un haber proporcional basado en el nuevo sueldo básico mensual.

La liquidación de este mes cuenta con un factor extra: la integración permanente del último 50% del bono extraordinario de marzo, incluido en el sueldo formalizado en el portal de ARCA.

Escala proporcional empleadas domésticas: ¿cómo calcular el pago por seis horas de trabajo en julio 2026?

La reconfiguración del recibo digital para las empleadas domésticas responde estrictamente a la grilla unificada a nivel nacional, por lo que se observarán cambios en el pago de las seis horas de trabajo diarias.

Al absorber la segunda mitad del bono de marzo en la estructura del básico, el piso sobre el cual se estima la proporcionalidad mensual se eleva, modificando las previsiones presupuestarias para julio 2026.

Tomando como referencia los salarios fijos por jornada completa (48 horas), los haberes estimados para una dedicación de seis horas diarias (30 horas semanales) por categoría son:

Tareas Generales (Limpieza y mantenimiento) : con retiro, el sueldo proporcional básico para julio 2026 se posiciona en $458.053,22 mensuales; en la modalidad sin retiro, el monto asciende a $505.302,76.

: con retiro, el sueldo proporcional básico para se posiciona en $458.053,22 mensuales; en la modalidad sin retiro, el monto asciende a $505.302,76. Asistencia y Cuidado de Personas (Niñeras y cuidadores) : para la cuarta categoría con retiro, el piso salarial se ubica en los $505.302,76, mientras que para el personal sin retiro se eleva a $558.972,92.

: para la cuarta categoría con retiro, el piso salarial se ubica en los $505.302,76, mientras que para el personal sin retiro se eleva a $558.972,92. Caseros : el personal que reside en la vivienda donde presta servicios percibirá un salario mínimo de $505.302,76 mensuales por esta carga horaria.

: el personal que reside en la vivienda donde presta servicios percibirá un salario mínimo de $505.302,76 mensuales por esta carga horaria. Tareas Específicas : los roles que demandan conocimientos especiales o técnicos (cocineros, etc.) contarán con un proporcional con retiro de $517.006,43.

: los roles que demandan conocimientos especiales o técnicos (cocineros, etc.) contarán con un proporcional con retiro de $517.006,43. Supervisores: la escala jerárquica del sector alcanza el básico proporcional más alto, fijado en $553.725,91 mensuales con retiro.

Empleadas domésticas: adicionales y plus regional en la Patagonia para las seis horas de trabajo

Para las empleadas domésticas que desarrollan sus tareas en la Patagonia, incluso aquellas que trabajan seis horas por día, deben saber que la Resolución N°4/2026 convive con derechos territoriales inalterables. Al nacionalizarse la absorción total del bono de marzo, los adicionales obligatorios de la región se aplican sobre una base de cálculo de mayor volumen.

En las provincias de Río Negro y Neuquén (extensible a Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones), el empleador debe adicionar obligatoriamente el 31% por zona desfavorable sobre los salarios mínimos, proporcionales de cada categoría.

A este plus geográfico, se le debe acoplar el 1% en concepto de antigüedad por cada año de servicios continuados que se compute desde septiembre 2020 en adelante. Mantener al día la registración electrónica ante ARCA es vital, para que estos montos queden asentados legalmente y sigan habilitando las deducciones anuales del Impuesto a las Ganancias en el cierre del ciclo de julio 2026.

Alerta legal: el error al calcular el valor hora en las 6 horas diarias de empleadas domésticas

Un error muy frecuente entre los empleadores, en general, es multiplicar las horas trabajadas en el mes por el valor de la «hora suelta» de la categoría. La normativa de la CNTCP y la Ley 26.844 establecen que cuando el personal cumple más de 24 horas semanales (como ocurre en las jornadas de 6 horas diarias, que suman 30 semanales), el sueldo debe liquidarse de forma proporcional al salario mensual.

Utilizar el valor de la hora suelta para jornadas regulares de 6 horas diarias genera una liquidación errónea ante ARCA, impactando de forma deficiente en los aportes patronales y el cálculo de la ART, lo que expone al hogar a reclamos por diferencias salariales en la justicia laboral.