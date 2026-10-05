PreFederal de básquet: Centro Español es el nuevo líder en una cima de tres

Centro Español fue un relojito ante Deportivo Roca, le ganó los cuatro parciales y lo alcanzó en la cima del torneo PreFederal de básquet. Fue por un claro 76-53, en el partido destacado de la séptima fecha de la competencia.

Pérfora también la pasó mal, porque cayó ante Club Plottier por un categórico 96-68, y es el tercer equipo con marca de 5-2. La jornada se completó con el cómodo triunfo de Atlético Regina sobre Independiente (73-55) y la victoria de Petrolero ante Pacífico (86-81).

El Torito, efectivo y regular

Español está en racha y lo ratificó en un duelo clave ante Roca. Lo dominó de principio a fin y le ganó con parciales de 22-15, 40-29 y 56-41. Los triples fueron determinantes, porque el dueño de casa anotó 10-24 (42%) y el Depo apenas alcanzó el 19% con 4-1.

Si de individualidades se trata, sobresalieron las tareas de Quimey Acosta (15), Franco Pennacchiotti (12) y especialmente Jeremías Fernández, ex Depo, quien firmó un doble-doble con 12 y 11 rebotes. Martín Pamich fue el único que alcanzó las dos cifras en Roca (13) y Benjamín López capturó 9 rebotes.

Club Plottier, a toda orquesta

El choque de extremos no tuvo equivalencias, pero ganó el que marcha último. Club Plottier rindió a toda máquina y llegó hasta 72 en tres cuartos (37-24, 51-41 y 72-55 fueron los parciales). Así, a puro goleo se anotó un triunfo clave. Acá también fueron claves los triples, porque el local anotó 14-31 (45%) y el Verde cerró con 2/21 (10).

Leandro Tapia y Angelo Sasso anotaron 22 cada uno y Benjamín Loncón llegó hasta 16. Joaquín Morandini terminó con 10 recobres. En la visita se destacaron Lucas Mohnen (15) y Julián Ruíz (12).

El Albo volvió inspirado del vestuario

Luego de dos cuartos muy parejos (23-23 y 33-25), Atlético Regina ganó 21-8 en el tercero y a partir de ahí se fue derecho a la victoria en La Calderita. El Albo encontró goleo repartido en Juan Cruz Marini (21), Marcos Revello (20) y Elías Iñíguez (16), mientras que Martín Chervo se hizo cargo de los rebotes y bajó 11. Enzo Nieva fue el único que alcanzó dos dígitos en el Rojo, con 14.

El equipo Albo se quedó con un triunfo clave. (Prensa Atlético Regina)

En ese parcial, lógicamente, Regina tomó distancias en varios puntos estadísticos: sacó ventaja de 10 en los rebotes (36-26), duplicó a su rival en asistencias (16-8) y también marcó diferencias en los recuperos (17-10).

Petrolero, mejor en el palo por palo

Petrolero se anotó una victoria clave ante Pacífico y lo alcanzó en la zona media de la tabla. Hubo mucho gol, sobre todo en el arranque y el Matador se quedó con la mejor parte. Los parciales: 44-28, 58-43 y 74-60. Nataniel Rodríguez (18) y Claudio Beling (14) fueron los goleadores y Matías Arias, el rebotero top, con 10. El mejor de la cancha resultó Alex Soria, quien se despachó con 26 puntos y 12 rebotes, seguido de Francisco González, con 21.

24-9 fue la diferencia en las asistencias y para no quedar al margen de la tendencia de la fecha, hubo una gran ventaja a la hora de lanzar de tres puntos: Petro cerró con 9-30 (30%) y el Decano con 2-22 (9%).

Posiciones y próxima fecha

El PreFederal tiene ahora tres líderes, Pérfora, Centro Español y Deportivo Roca, con 12 (5-2); también son tres los perseguidores, Atlético Regina, Petrolero y Pacífico, 10 (3-4); y cierran Independiente y Plottier, con 9 (2-5). La próxima fecha será el viernes 9 de octubre, con estos partidos: Independiente-Petrolero, Pacífico-Centro Español, Pérfora-Atlético Regina y Deportivo Roca-Club Plottier.