PreFederal de básquet: Centro Español es el nuevo líder en una cima de tres
El Torito le ganó a Deportivo Roca y lo alcanzó en la vanguardia. También perdió Pérfora, pero sigue arriba. Regina y Petrolero, los otros vencedores del capítulo 7.
Centro Español fue un relojito ante Deportivo Roca, le ganó los cuatro parciales y lo alcanzó en la cima del torneo PreFederal de básquet. Fue por un claro 76-53, en el partido destacado de la séptima fecha de la competencia.
Pérfora también la pasó mal, porque cayó ante Club Plottier por un categórico 96-68, y es el tercer equipo con marca de 5-2. La jornada se completó con el cómodo triunfo de Atlético Regina sobre Independiente (73-55) y la victoria de Petrolero ante Pacífico (86-81).
El Torito, efectivo y regular
Español está en racha y lo ratificó en un duelo clave ante Roca. Lo dominó de principio a fin y le ganó con parciales de 22-15, 40-29 y 56-41. Los triples fueron determinantes, porque el dueño de casa anotó 10-24 (42%) y el Depo apenas alcanzó el 19% con 4-1.
Si de individualidades se trata, sobresalieron las tareas de Quimey Acosta (15), Franco Pennacchiotti (12) y especialmente Jeremías Fernández, ex Depo, quien firmó un doble-doble con 12 y 11 rebotes. Martín Pamich fue el único que alcanzó las dos cifras en Roca (13) y Benjamín López capturó 9 rebotes.
Club Plottier, a toda orquesta
El choque de extremos no tuvo equivalencias, pero ganó el que marcha último. Club Plottier rindió a toda máquina y llegó hasta 72 en tres cuartos (37-24, 51-41 y 72-55 fueron los parciales). Así, a puro goleo se anotó un triunfo clave. Acá también fueron claves los triples, porque el local anotó 14-31 (45%) y el Verde cerró con 2/21 (10).
Leandro Tapia y Angelo Sasso anotaron 22 cada uno y Benjamín Loncón llegó hasta 16. Joaquín Morandini terminó con 10 recobres. En la visita se destacaron Lucas Mohnen (15) y Julián Ruíz (12).
El Albo volvió inspirado del vestuario
Luego de dos cuartos muy parejos (23-23 y 33-25), Atlético Regina ganó 21-8 en el tercero y a partir de ahí se fue derecho a la victoria en La Calderita. El Albo encontró goleo repartido en Juan Cruz Marini (21), Marcos Revello (20) y Elías Iñíguez (16), mientras que Martín Chervo se hizo cargo de los rebotes y bajó 11. Enzo Nieva fue el único que alcanzó dos dígitos en el Rojo, con 14.
En ese parcial, lógicamente, Regina tomó distancias en varios puntos estadísticos: sacó ventaja de 10 en los rebotes (36-26), duplicó a su rival en asistencias (16-8) y también marcó diferencias en los recuperos (17-10).
Petrolero, mejor en el palo por palo
Petrolero se anotó una victoria clave ante Pacífico y lo alcanzó en la zona media de la tabla. Hubo mucho gol, sobre todo en el arranque y el Matador se quedó con la mejor parte. Los parciales: 44-28, 58-43 y 74-60. Nataniel Rodríguez (18) y Claudio Beling (14) fueron los goleadores y Matías Arias, el rebotero top, con 10. El mejor de la cancha resultó Alex Soria, quien se despachó con 26 puntos y 12 rebotes, seguido de Francisco González, con 21.
24-9 fue la diferencia en las asistencias y para no quedar al margen de la tendencia de la fecha, hubo una gran ventaja a la hora de lanzar de tres puntos: Petro cerró con 9-30 (30%) y el Decano con 2-22 (9%).
Posiciones y próxima fecha
El PreFederal tiene ahora tres líderes, Pérfora, Centro Español y Deportivo Roca, con 12 (5-2); también son tres los perseguidores, Atlético Regina, Petrolero y Pacífico, 10 (3-4); y cierran Independiente y Plottier, con 9 (2-5). La próxima fecha será el viernes 9 de octubre, con estos partidos: Independiente-Petrolero, Pacífico-Centro Español, Pérfora-Atlético Regina y Deportivo Roca-Club Plottier.
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