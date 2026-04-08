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Programación de la 4° fecha del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo juegan el domingo

Se conoció los días y horarios de la próxima jornada del Federal A. Mirá acá la programación completa del fin de semana.

Redacción

Por Redacción

Cipolletti viene de empatar en Mendoza ante Huracán.

Cipolletti viene de empatar en Mendoza ante Huracán.

Hace instantes se conoció la programación de la 4° fecha del Federal A, donde se oficializaron los días, horarios y árbitros para los encuentros del próximo fin de semana. Los equipos zonales jugarán el domingo y a las 15:30.

Por la zona 3, Cipolletti recibirá en la Visera de Cemento a Costa Brava de General Pico con el arbitraje del chubutense Jonathan Correa. El equipo de Enríquez viene de igualar 1-1 frente a Huracán Las Heras y se ubica en la 4° colocación con la misma cantidad de puntos.

Además, Deportivo Rincón viajará a San Luis para medirse ante Juventud Unida. El juez principal será el catamarqueño Maximiliano Jerez. El León ganó su primer partido de la temporada en su casa por 2-0 ante FADEP.

El resto del grupo también se jugará el domingo. Desde las 16, Argentino de Monte Maíz se medirá contra FADEP y a partir de las 16:30, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras se enfrentarán en Córdoba.

Sol de Mayo juega en Bahía Blanca

Por otro lado, en la zona 4, Sol de Mayo enfrentará a Olimpo en el Carminatti, con el polémico Diego Novelli impartiendo justicia. En su último compromiso, el Celeste igualó sin goles en Viedma frente a Alvarado.

El sábado, por este grupo, jugarán Santamarina de Tandil y Círculo Deportivo (18:30) y Alvarado contra Kimberley en el cruce marplatense (15:30). El domingo se completará la fecha con el duelo entre Germinal y Villa Mitre en Chubut (15:00).


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Hace instantes se conoció la programación de la 4° fecha del Federal A, donde se oficializaron los días, horarios y árbitros para los encuentros del próximo fin de semana. Los equipos zonales jugarán el domingo y a las 15:30.

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