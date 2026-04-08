Programación de la 4° fecha del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo juegan el domingo

Hace instantes se conoció la programación de la 4° fecha del Federal A, donde se oficializaron los días, horarios y árbitros para los encuentros del próximo fin de semana. Los equipos zonales jugarán el domingo y a las 15:30.

Por la zona 3, Cipolletti recibirá en la Visera de Cemento a Costa Brava de General Pico con el arbitraje del chubutense Jonathan Correa. El equipo de Enríquez viene de igualar 1-1 frente a Huracán Las Heras y se ubica en la 4° colocación con la misma cantidad de puntos.

Además, Deportivo Rincón viajará a San Luis para medirse ante Juventud Unida. El juez principal será el catamarqueño Maximiliano Jerez. El León ganó su primer partido de la temporada en su casa por 2-0 ante FADEP.

El resto del grupo también se jugará el domingo. Desde las 16, Argentino de Monte Maíz se medirá contra FADEP y a partir de las 16:30, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras se enfrentarán en Córdoba.

Sol de Mayo juega en Bahía Blanca

Por otro lado, en la zona 4, Sol de Mayo enfrentará a Olimpo en el Carminatti, con el polémico Diego Novelli impartiendo justicia. En su último compromiso, el Celeste igualó sin goles en Viedma frente a Alvarado.

El sábado, por este grupo, jugarán Santamarina de Tandil y Círculo Deportivo (18:30) y Alvarado contra Kimberley en el cruce marplatense (15:30). El domingo se completará la fecha con el duelo entre Germinal y Villa Mitre en Chubut (15:00).