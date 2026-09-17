El fuerte enojo de Messi con un dirigente de la MLS, en medio de los festejos con Inter Miami

El enojo de Messi con Garber que es tendencia en Estados Unidos.

Lionel Messi vivió otra noche soñada en su carrera llena de éxitos. La Pulga sumó un nuevo título, el número 48, tras la victoria 2-0 de Inter Miami frente a Cruz Azul por la Campeones Cup. Con un gran cabezazo, el astro abrió el marcador y anotó su gol 100 en las Garzas. La victoria la abrochó Casemiro en el segundo tiempo.

Tras el pitazo final y el festejo de todo el equipo estadounidense, se vivió un tenso momento en la previa a la coronación que tuvo como protagonista a la leyenda de 39 años. Las cámaras registraron un momento de malestar de Messi que no pasó desapercibido.

Unos instantes después de recibir el trofeo y antes de la foto del equipo, se lo ve a Don Garber, comisionado de la MLS, acercarse al futbolista argentino. Messi rápidamente respondió con movimiento de manos y una expresión seria antes de retirarse del lugar e irse con sus compañeros.

El enojo de Messi con Don Garber. ¿Qué habrá molestado al 10 de Inter Miami? https://t.co/GRDWS3JPsE — Federico Saint Romain (@fedesaint) September 17, 2026

Después de la postal con los otros jugadores del Inter Miami, se vivió un segundo episodio, donde en esta ocasión fue Messi el que se dirigió hacia él y le volvió a recriminar con una seña. En este caso, Garber no tuvo reacción y solo lo miró.

El fuerte enojo de Messi con Don Garber, el Comisionado de la MLS 🤬 https://t.co/Xetpx4uhVW — Diario Olé (@DiarioOle) September 17, 2026

Luego de esta situación, no trascendió el origen del reclamo ni se conoció qué fue lo que le dijo la Pulga al dirigente estadounidense. Pero se cree que este enojo ya viene desde hace un tiempo. En 2025, el astro albiceleste y Jordi Alba fueron suspendidos por un partido por no disputar el juego de las estrellas de la MLS. Esta decisión y los malos arbitrajes han generado un malestar en la gran figura del futbol norteamericano, que sigue sumando títulos en su inalcanzable vitrina.