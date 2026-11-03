Florencia Peña y Juliana Gattas juntas en Chicago: cuándo se estrena el esperado musical

Juliana Gattas, la reconocida cantante de Miranda!, se prepara para dar un giro en su carrera artística. La artista debutará oficialmente en el teatro comercial como una de las protagonistas de Chicago, el musical, junto a Florencia Peña, en una nueva adaptación argentina del clásico de Broadway que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales de 2027.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la dupla ya fue confirmada para encabezar la producción, que se estrenará en mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, sobre la avenida Corrientes de Buenos Aires. Florencia Peña interpretará a Roxie Hart, mientras que Juliana Gattas se pondrá en la piel de Velma Kelly, dos de los personajes más emblemáticos de la historia.

Juliana Gattas y Florencia Peña protagonizarán Chicago: de qué trata el musical

La obra está ambientada en el Chicago de los años 20 y sigue la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres que terminan en prisión acusadas de asesinato y buscan transformar sus historias en un espectáculo mediático para alcanzar la fama.

Con una combinación de jazz, coreografías, humor negro y una fuerte crítica a la fama y los medios de comunicación, Chicago se convirtió en uno de los musicales más reconocidos de Broadway.

Para Juliana Gattas, este proyecto representa un desafío diferente a su trayectoria musical junto a Ale Sergi en Miranda!, mientras que Florencia Peña suma otro gran espectáculo a su experiencia en la comedia musical.

Cuándo se estrena Chicago y quiénes están detrás de la producción

La nueva versión argentina llegará a los escenarios en mayo de 2027, con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

El reconocido director Ricky Pashkus fue uno de los impulsores de las gestiones para obtener los derechos del espectáculo.

La dirección general estará a cargo de Mariano Demaría, con coreografías de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer-Wolf.

Esta será la cuarta versión argentina de Chicago. La primera llegó en 1977, con Nélida Lobato y Ámbar La Fox. Posteriormente, el musical regresó en 2001 con Alejandra Radano y Sandra Guida, y en 2011 con Natalia Cociuffo y Melania Lenoir.

Con esta nueva producción, Juliana Gattas y Florencia Peña buscarán darle una identidad renovada a uno de los grandes clásicos del teatro musical internacional.