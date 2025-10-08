Racing podrá incorporar tras la lesión de Elías Torres: ¿Cuáles son las opciones de Costas?

Tras la grave lesión sufrida por el delantero, la Academia podrá reforzarse con un futbolista para el tramo final de la temporada. Los detalles.

Racing podrá incorporar tras la lesión de Elias Torres

El pasado lunes se enfrentaron Racing frente a Independiente Rivadavia por el Clausura y empataron sin goles. Lo más relevante del partido no fue el resultado, sino la dura lesión que sufrió Elias Torres. El futbolista, que llegó a la Academia desde Aldosivi, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará sin jugar entre 6 a 8 meses.

Tras la baja del delantero, Racing tiene la posibilidad de incorporar un futbolista para los partidos decisivos que le quedan. La Academia no tiene mucho tiempo, ya que si desea anotarlo para el torneo local deberá hacerlo en el lapso de cinco días.

Por otro lado, si desea anotarlo para las semifinales de Copa Libertadores, tiene como fecha límite el viernes 17 de octubre. En esta nueva instancia del torneo continental, Conmebol permite la incorporación de tres refuerzos.

Las limitaciones para el nuevo refuerzo de Racing

Racing está habilitado a incorporar a un futbolista tras la lesión de Elias Torres. Pero tiene algunas limitaciones que complican la llegada de un posible refuerzo.

Como el TAS está cerrado, la Academia solo podrá incorporar a un jugador del futbol local. A su vez, Racing puede fichar a un extranjero, ya que tiene un cupo libre, pero esto ocasionaría una dificultad. En el plantel actual ya hay cinco extranjeros y según el reglamento solo cinco pueden firmar planilla, lo que significaría que uno siempre quedaría afuera.

¿Cuáles son las opciones para el nuevo refuerzo?

Las opciones más viables para el nuevo refuerzo de Racing son: Ronaldo Martínez (Platense) y Enzo Copetti (Rosario Central). El delantero paraguayo estuvo cerca de llegar a la Academia tras la salida de Salas, pero finalmente el pase no se concretó. Por otro lado, el ex Racing es suplente en el Canalla y no vería con malos ojos regresar al club de Avellaneda.

Otros nombres del gusto de Costas son Sebastián Villa y Milton Giménez. En ambos casos, el arribo del futbolista en este momento es imposible por distintos motivos: el colombiano se encuentra muy cómodo en Independiente Rivadavia y en unas semanas jugará un duelo clave contra River por la Copa Argentina. Mientras que el delantero de Boca tiene una cláusula muy alta, de 15 millones de dólares.