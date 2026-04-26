Rally Neuquino en Bajada del Agrio: Llanos no afloja y hace historia en la A

Daniel Llanos volvió a ratificar su gran momento y logró su sexto triunfo consecutivo en la A6 del Rally Neuquino. Además, se quedó con la clasificación general de la segunda fecha, que se corrió en los veloces caminos de Bajada del Agrio. Miguel Carbonell y Gustavo Rojas completaron el podio.

El barilochense completó los 77,89 km de carrera en 47m13s5 y le sacó 36s4 a Carbonell. Rojas quedó a 1m06s1. Completaron los diez primeros de la general Orlando Wircaleo, Omar Kovacevich, David Abril, Claudio Bustos, Juan Cruz Parada, Agustín Pérez y Matías Cáceres. Fue el décimo cuarto triunfo de Llanos en el historial.

Un Polo que anda a fondo

Con el VW Polo, y Federico Centani en la butaca derecha, Llanos registró un promedio de 98,96 km/h y también se quedó con la A6, con la distancia ya mencionada sobre Carbonell. Tercero, en gran trabajo, quedó Wircaleo, a 1m17s4. Completaron el clasificador de la divisional Abril, Bustos, Cáceres, Roberto Semper, Mario Villanueva y Adrián Cambilla. Carbonell ganó la segunda etapa, siendo 1s1 más veloz que Llanos. Adrián Altamirano volvió tras estar ausente en Las Coloradas y abandonó.

Rojas cortó la sequía y festejó Kovacevich

Luego de 16 meses, Rojas (VW Gol) volvió a ganar una carrera en el Neuquino y lo hizo en la A7. Muy lejos quedaron sus escoltas, Ramiro Douglas y Norberto Paparella. Tanto Jeremías Tieri como Juan Lovagnini abandonaron el sábado y se reengancharon el domingo. Rojas ganó todos los tramos de la carrera y venció de punta a punta, sin sobresaltos. Fue la victoria número 22 para el sanmartinense desde que tiene como navegante a su hijo Joaquín.

Por su parte, el experimentado Omar Kovacevich (Ford Fiesta) consiguió su primer triunfo en el Neuquino. Lo hizo en la RC5, dónde le sacó 1m28s3 a Juan Cruz Parada y 2m27s5 a Agustín Pérez. El que no pudo redondear un buen fin de semana fue Franco Fossatti, que había quedado segundo en la primera etapa. Ya el domingo, una salida del camino lo postergó al cuarto lugar. Completó el clasificador Miguel Radomich, que venía de ganar en Las Coloradas. Kovacevich ganó todos los tramos de la carrera.

Más ganadores en los caminos neuquinos

El final de la N2 no fue apto para cardíacos. Por primera vez, Pablo Pranzoni ganó una etapa en el certamen. Tras la jornada del sábado, le llevaba 10s7 a Alejandro Ávila. Ya en la PE 5, la amplió a 20s7. Pero Ávila (Ford Ka Viral) ganó la última especial por 20s8 y terminó quedándose con el triunfo por apenas una décima. Tercero quedó Exequiel Campo y más atrás llegaron Joaquín Castillo y Sergio Basile. Abandonó Mauricio Zúñiga, que venía de ganar y fue el más veloz en el primer tramo del sábado.

El que volvió al triunfo fue Mauro Rojas (Ford Ka Viral), quien con la navegación de su hija Sabrina, se impuso en la N2L. En otra ajustada definición, le ganó por 16s3 a Sergio Perulán. Tercero quedó Miguel Huenulao, que ganó 5 de las 6 PE del fin de semana. Pero un pinchazo en la PE 3 lo dejó a 1m28s6 de la punta. Más atrás llegaron Luis Salinas, Ricardo Dziadek y Luis Angeloni. Para Rojas fue el segundo triunfo desde que es navegado por su hija. El anterior había sido el año pasado, en Zapala.

En la A1, volvió con victoria el campeón vigente, Cristian Rebolledo (Fiat 147). Completaron el podio Facundo Lillo (ganó la etapa del domingo) y Víctor Leuno. Mientras, en la A2 sólo largó Máximo Angeloni, que terminó abandonando. La comisión directiva de APPRyN Sur trabaja por estas horas para confirmar fecha y sede de tercera fecha.