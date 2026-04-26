Cómo marcar el abdomen sin dejar la cerveza: 4 ejercicios para hacer en casa

¿Por qué no elegir la rutina deportiva de los boxeadores?

“Para ser un buen boxeadorse necesitan muchas cosas, un buen maestro, pies ligeros, un buen entrenamiento y tener un core muy, muy fuerte, que es lo que ayuda a que el resto del cuerpo se mueva adecuadamente y aproveche todos los entrenamientos. No puedes lanzar un buen golpe sin fuerza en el core (¿no crees que todo está en el puño, o sí?) y muchos atletas aprenden rápidamente que la fuerza de sus brazos no vale nada si no tienen un core fuerte y sólido (con un six pack que aporta un plus)”, escribió la coordinadora web de GQ México y Latinoamérica, Paloma González.

González recuerda que el box es uno de los deportes que ayudar a quemar más calorías.

¿Cuáles son los ejercicios de la rutina de boxeador para marcar los abdominales?

Los 4 movimientos de boxeador para marcar los abdominales son:

Salto de cuerda

La cuerda es un gran ejercicio para quemar calorías, trabajar en el balance, la velocidad y coordinación, pero también es un workout que ayuda a fortalecer el core, ya que necesitas tener tu zona media en tensión para poder realizar mejor el ejercicio.

Giros rusos

Este es un gran ejercicio para trabajar los oblicuos, que son de los músculos más importantes en el core y se encuentran a los costados. Debes sentarte en el suelo con las rodillas dobladas y apoyando solo los talones. Inclinar la espalda hacia atrás ligeramente y gira de un lado al otro por el ombligo.

Rueda de abdominales

El ejercicio empieza arrodillado y con la rueda de abdominales frente a quien está entrenando. Avanzar con la rueda hacia adelante a la altura de la cintura, intentando estirarte lo más que puedas, pero sin doblar la espalda o sentir dolor. Después rodar hacia atrás y vuelva a la posición inicial.

Planchas

La Escuela de Medicina de Harvard dice que este es de los mejores ejercicios de abdominales que puedes hacer, y no mienten. Las planchas ayudan a fortalecer el core, la espalda y las piernas y existen distintas variaciones para trabajar los músculos desde distintos ángulos, lo que les da una apariencia más marcada.

Agencias