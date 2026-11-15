El consumo de carne vacuna bajó 11,2% en un año: por qué llega menos carne al mercado interno

El consumo de carne vacuna cayó a 44,5 kilos por habitante al año, 5,6 kilos menos que hace doce meses. Foto: archivo.

El consumo de carne vacuna por habitante cayó a 44,5 kilos por año en octubre, 5,6 kilos menos que un año antes, una baja de 11,2% interanual, según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA). El dato corresponde al promedio de los últimos doce meses y muestra que cada vez llega menos carne al mercado interno.

Entre enero y octubre, el consumo aparente sumó 1,698 millones de toneladas res con hueso, 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025. En ese lapso, el mercado interno absorbió el 68,9% de la carne producida, 3,9 puntos porcentuales menos que un año atrás.

Por qué cae el consumo de carne vacuna: menos hacienda y más exportaciones

La producción de carne vacuna totalizó 2,47 millones de toneladas en los primeros diez meses, 6,5% menos que en 2025, mientras que las exportaciones crecieron 6,9% hasta 767.000 toneladas. El impulso vino en gran medida de las ventas a Estados Unidos, que a fines de 2025 amplió el cupo con acceso preferencial para la carne argentina.

Con menos producción y más ventas al exterior, el envío al mercado interno se contrajo 11,5%. Según la cámara, esa caída “se reflejó en una significativa suba del precio relativo de este producto”.

Detrás de la menor producción está la escasez de animales para faenar, consecuencia de la caída de las existencias que dejó la adversidad climática de los últimos años. En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas, 11,6% menos que un año antes y la cifra más baja para ese mes desde 2016.

La caída fue más fuerte en las hembras: la faena de vaquillonas bajó 26,1% y la de vacas, 4,5%. El informe lo vincula con el inicio de la fase de retención de hembras del ciclo ganadero, cuando los productores guardan vientres para recomponer el rodeo.

Cuánto subió la carne vacuna frente a la inflación en el país, la Patagonia y Neuquén

En octubre, el precio promedio de los cortes vacunos en el Gran Buenos Aires prácticamente no se movió (+0,04%), frente a una inflación de 2% en esa región, con datos del INDEC. En lo que va del año, todos los cortes subieron menos que el nivel general, que acumula 26,3%: el asado aumentó 12,3%, la nalga 18,7%, el cuadril 20,1%, la paleta 20,3% y la carne picada común 25%.

Precios · Octubre 2026 Carne vs. inflación en 12 meses Variación interanual del rubro carnes y derivados y del nivel general Carnes y derivados Inflación Gran Buenos Aires 38,9% 33,0% La carne subió 5,9 puntos más que la inflación. Patagonia 32,5% 30,4% La menor suba de la carne entre las seis regiones. Neuquén 34,4% 34,9% La carne quedó apenas por debajo de la inflación. Fuente: INDEC (GBA y Patagonia) y Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén (IPC-NQN).

En los últimos doce meses, en cambio, los cortes vacunos se encarecieron 44,5%, por encima del 33% del nivel general y del 28,6% del pollo entero. Así, la carne vacuna quedó 12,4% más cara en relación con el pollo, que en octubre se vendía a $ 4.734 el kilo, contra $ 16.958 del asado.

En la Patagonia, el mismo índice muestra una suba más moderada. El rubro carnes y derivados aumentó 0,8% en octubre y 20,9% en lo que va del año, por debajo de la inflación regional (2,5% y 24,2%), mientras que en los últimos doce meses subió 32,5%, apenas por encima del 30,4% del nivel general y la menor suba interanual entre las seis regiones del país.

En la región, el kilo de carne picada común se vendía en promedio a $ 14.040 y el de pollo entero, a $ 5.223. Los precios del resto de los cortes solo se relevan para el Gran Buenos Aires.

En Neuquén, según la Dirección Provincial de Estadística y Censos, carnes y derivados subió 0,6% en octubre, 20,1% en lo que va del año y 34,4% en doce meses. En los tres casos quedó por debajo del índice general provincial, que marcó 2,4% mensual, 28,3% acumulado y 34,9% interanual.

En el mes, el asado bajó 1,6% y se vendía en promedio a $ 20.544 el kilo, mientras que la carne picada especial cayó 1,1% ($ 18.387) y el cuadril, 0,6% ($ 24.315). En cambio, la paleta subió 2,5% ($ 19.673), la nalga 1,2% ($ 24.046) y el pollo entero 3,1% ($ 5.497).