Rapallini y Tello, aprobados en Qatar

Fernando Rapallini y Facundo Tello Figueroa fueron los representantes del arbitraje argentino en el Mundial de Qatar 2022, donde dejaron una buena impresión a nivel general. Como es habitual en cada cita mundialista, los jueces nacionales demostraron estar a la altura de las circunstancias y mostraron una sobria actuación, algo que no se suelen ver cuando dirigen en casa.



Los altos niveles de tensión con los que se juega en nuestro país y la queja incesante por parte de los futbolistas argentinos parecen ser una escuela de alta exigencia. Los argentinos dirigieron tres partidos cada uno. Dos fueron en la fase de grupos y el restante en los duelos de eliminación directa. La última aparición de Rapallini fue en el duelo de octavos de final entre España y Marruecos, donde mostró apenas dos tarjetas amarillas en 120 minutos.



No quedó envuelto en polémicas y con intención de darle agilidad al juego, el platense sacó por primera vez la tarjeta para sancionar una falta del español Aymeric Laporte a los 32 minutos del complemento.

Pese al resultado favorable para el seleccionado africano, el DT de España de aquel momento, Luis

Enrique, desligó al argentino de cualquier influencia en el desarrollo del partido. “Creo que ha estado bien, me he disculpado con él por algún gesto en el partido, pero nada más. No soy de responsabilizar a los árbitros, ellos hacen su partido, aciertan y se equivocan como todos, pero en este caso no siento que haya influido en nada”, dijo.



A través de las redes sociales, los hinchas españoles cargaron las tintas contra el juez argentino por su forma de llevar adelante el encuentro. Rapallini estuvo acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá como asistentes y por Mauro Vigliano en el VAR.



El árbitro, de 44 años, también dirigió a Marruecos en el empate sin goles frente a Croacia (una amarilla) y luego estuvo en un partido caliente como Suiza 3-Serbia 2, con 11 tarjetas del mismo color, ambos por la primera ronda.



Facundo Tello, por su parte, cerró su participación con un buen desempeño en el partido de cuartos de final entre Marruecos y Portugal. El bahiense, que estuvo asistido en todos sus partidos por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, tuvo un aceptable papel en un partido complicado pero después del encuentro recibió duras críticas por parte del equipo luso.



“Es inaceptable que un árbitro argentino nos pitara después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose (luego del partido ante Países Bajos). Después de lo que vi, le pueden dar ya el título a Argentina”, se quejó sin fundamentos el defensor Pepe. Sobre el final del primer tiempo, Portugal reclamó un supuesto penal por una falta sobre Bruno Fernandes y antes de irse al vestuario, varios futbolistas rodearon a Tello.



La primera tarjeta recién apareció a los 25 minutos del segundo tiempo y fue para Achaf Dari, luego fue amonestado el ingresado Vitinha. Y en el tiempo de adición, Tello expulsó a Walid Cheddira por doble amonestación, la primera a los 46’ y la segunda a los 48’.



Tello arbitró en dos ocasiones a Portugal, ya que había estado en la derrota ante Corea del Sur (2-1) en el la última fecha de la fase de grupos. El debut mundialista del bahiense fue el 24 de noviembre en Suiza 1- Camerún 0 (tres amarillas).

De árbitros a garantes del espectáculo

Por Gustavo Fassa instructor de árbitros

Tuvimos un un Mundial particular en Qatar 2022, porque pudimos ver como se acentuó esa mutación de la función del árbitro de guardián de las reglas de juego y su correcta aplicación, a solamente mero gestor del espectáculo, un garante de que terminen once contra once y no pase nada extremadamente burdo.



Se limitó a ser una persona que está a cargo de todo el equipo que maneja la tecnología. En definitiva hay once personas del equipo arbitral más los técnicos de las computadoras y vídeos. Con un poder bastante recortado y con una línea que han bajado, de intentar guardar tarjetas aunque sea por faltas físicas- y si bien el Mundial no fue violento y ningún equipo aplicó un juego agresivo- hemos visto arbitrajes desdibujados.



No me gusto la línea de arbitraje, no creo que esto sea replicable en las ligas o en la Champions, es algo de este evento porque el nivel de competitividad en las ligas europeas, sudamericanas o locales no lo hacen factible.



La tecnología trajo la precisión milimétrica, bienvenida la perfección si es para la primera justicia deportiva. Si lo que quieren garantizar un espectáculo emocionante, quizás la maquina no de la posibilidad de manejar situaciones y de vulnerar la regla como si lo hicieron algunos en este certamen.