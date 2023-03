Dibu Martínez sobre el Mundial: «Más lejos no podría haber llegado»

Emiliano «Dibu» Martínez conversó esta mañana con urbana Play. En la entrevista rememoró el Mundial obtenido por la Selección Argentina en Qatar, aseguró que es «mejor asador que arquero» y contó que siente al compartir plantel con Lionel Messi.

En el marco de una campaña solidaria, Dibu fue entrevistado por Andy Kusnetzoff. «Para mí era un orgullo darle algo devuelta a mi familia (…) Creo que más lejos no podría haber llegado«, dijo el arquero de la Selección al recordar la obtención de la última Copa del Mundo.

«Lo primero que pensé eran en ellos, en verlos después del partido», agregó respecto de su familia.

En otro tramo de la entrevista se refirió al furor que causó su actuación mundialista en los más pequeños: «Me da emoción que todos esos chicos quieran usar mi camiseta«.

«Cuando hay un chico no puedo decir que no, viene de la mano con esta causa… los chicos me pueden«, confió Martínez, quien encabeza una campaña para recaudar fondos y ayudar a una organización. También volvió a destacar el rol de su psicólogo durante el torneo desarrollado en Qatar.

Dibu Martínez habló de Lionel Messi

«¿Qué se siente jugar con el mejor del mundo?», le consultó Andy a Emiliano «Dibu» Martínez sobre Lionel Messi.

«Es un orgullo, era un ídolo cuando yo miraba a la Selección. Jugar y defenderlo a él es mucho más fácil«, señaló Dibu.