Hinchas de Argentina y Argelia se pelearon en el Times Square antes del debut en el Mundial 2026

La expectativa por el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 tuvo un episodio de violencia en Estados Unidos. Hinchas argentinos y argelinos protagonizaron una pelea en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Nueva York, a pocas horas del partido entre ambos equipos.

Los incidentes ocurrieron durante la noche del lunes y obligaron a la intervención de la Policía local. Las fuerzas de seguridad actuaron para separar a los grupos involucrados y evitar que la situación escalara.

Pelea en el Times Square antes del debut en el Mundial 2026

Videos grabados por testigos registraron los golpes de puño, patadas y empujones entre simpatizantes de las dos selecciones. También se observan intentos de otros hinchas para frenar la confrontación en plena vía pública.

El medio español Diario AS describió el episodio como una «batalla campal» y lo calificó como «la primera imagen fea del Mundial». Las escenas se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron repercusión internacional.

Banderazo argentino en Kansas para alentar a la selección antes del debut.

De acuerdo con Le Figaro, efectivos policiales intervinieron pocos minutos después de iniciados los incidentes. Desde la fuerza de seguridad de Nueva York señalaron que «no hay registros de arrestos» tras la pelea.

Mientras tanto, la mayoría de los simpatizantes argentinos participó de actividades organizadas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en la previa del estreno mundialista.

Banderazo argentino en Kansas City y la publicación de Lionel Messi antes del debut

En Kansas City, cientos de argentinos realizaron un banderazo para respaldar a la selección antes del encuentro frente a Argelia. Entre los cánticos volvió a escucharse el famoso «Muchachos», aunque con una versión adaptada con la obtención de la tercera estrella.

Entre los asistentes también estuvieron familiares de varios futbolistas del plantel. Padres, hermanos y parejas de jugadores compartieron la jornada con los hinchas y participaron de fotos y saludos.

En paralelo, Lionel Messi publicó una imagen del plantel reunido durante un entrenamiento previo al encuentro por la primera fecha del Grupo J. El partido se jugará desde las 22, hora argentina, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.