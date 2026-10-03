El pequeño agujero de la birome no está ahí por casualidad: para qué sirve realmente

Está presente en millones de biromes y suele pasar inadvertido. Sin embargo, el diminuto orificio que aparece tanto en la tapa como en el cuerpo cumple funciones diferentes: una está relacionada con la seguridad y la otra ayuda al correcto funcionamiento de la tinta.

Es uno de esos objetos que usamos todos los días sin detenernos demasiado a observar su diseño. Pero basta mirar con atención una birome clásica para descubrir un detalle curioso: tiene pequeños agujeros que, lejos de ser decorativos, fueron incorporados por motivos muy concretos.

Según explicó A24, el orificio ubicado en el cuerpo permite equilibrar la presión entre el interior y el exterior de la birome, mientras que la abertura de la tapa tiene principalmente una función de seguridad destinada a reducir el riesgo de asfixia ante una ingestión accidental.

Para qué sirve el agujero en la tapa de la birome

Es habitual que, mientras escribe o piensa, una persona se lleve distraídamente la tapa de una birome a la boca. Una costumbre aparentemente inofensiva que puede representar un riesgo si el pequeño objeto es tragado accidentalmente.

Por ese motivo, las tapas ventiladas incorporan una abertura que permite cierto paso de aire en caso de que queden alojadas en las vías respiratorias.

BIC explica que el objetivo de esta característica es evitar que el capuchón pueda bloquear completamente el paso del aire si es inhalado accidentalmente.

El diseño comenzó a incorporarse en los clásicos modelos de la compañía a principios de la década de 1990 y luego se extendió a numerosos productos similares.

De todos modos, el agujero no convierte a la tapa en un objeto seguro para llevarse a la boca: una ingestión o aspiración accidental sigue siendo una emergencia.

¿Y para qué sirve el pequeño agujero que está en el cuerpo?

La birome esconde otra abertura todavía más discreta. En modelos como el clásico BIC Cristal puede observarse un diminuto agujero en uno de los laterales del cuerpo transparente.

Su función es diferente.

Este orificio ayuda a igualar la presión del aire que existe dentro de la birome con la presión exterior. Esa compensación contribuye a mantener el funcionamiento adecuado del depósito y a prevenir pérdidas de tinta.

La función adquiere especial relevancia cuando se producen cambios de presión ambiental, como puede ocurrir durante un viaje en avión.

Un diseño simple que prácticamente no cambió durante décadas

La explicación resulta todavía más curiosa teniendo en cuenta la sencillez del objeto.

El BIC Cristal, uno de los modelos más reconocibles del mundo, mantiene desde hace décadas buena parte de su diseño original: cuerpo transparente para observar cuánta tinta queda, forma hexagonal inspirada en los lápices y un mecanismo de bola que distribuye la tinta mientras se escribe. Su diseño llegó incluso a integrar la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

La birome, además, tiene una conexión especial con Argentina. El sistema moderno de bolígrafo está asociado a László József Bíró —conocido en el país como Ladislao José Biro—, el periodista e inventor nacido en Hungría que se radicó en Argentina y desarrolló junto con su hermano György una versión práctica del invento.

Dos agujeros pequeños con funciones muy diferentes

Aunque a simple vista pueden parecer parte del mismo recurso de diseño, cada abertura cumple un objetivo diferente.

El agujero del cuerpo está relacionado fundamentalmente con el equilibrio de presión y el funcionamiento de la tinta. El de la tapa, en cambio, responde sobre todo a una cuestión de seguridad.

Un detalle casi imperceptible en uno de los objetos más cotidianos demuestra que, a veces, las partes más pequeñas de un diseño pueden tener una explicación mucho más importante de lo que imaginamos.