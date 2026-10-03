Detuvieron a un camionero argentino por intentar ingresar a Chile con casi 400 medicamentos veterinarios ocultos en una rueda

Un camionero argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, cuando intentaba ingresar al país con 384 cajas de medicamentos veterinarios ocultas dentro de una rueda de repuesto. La carga fue detectada durante un control de Aduanas.

El procedimiento se realizó luego de que el escáner radiológico del puesto fronterizo detectara anomalías en una rueda ubicada debajo del chasis Según informó Diario Los Andes, los fiscalizadores decidieron retirar el neumático para revisar su interior.

El escáner de Aduanas detectó la carga oculta dentro del neumático

Al abrir la rueda, los agentes encontraron 384 frascos de medicamentos distribuidos en cajas. El decomiso incluyó 191 unidades de MV Chinfield, de 50 mililitros, y otras 193 de Diuretic, también de 50 mililitros.

El valor comercial de los fármacos veterinarios fue estimado en más de 9 mil dólares. El MV Chinfield es un estimulante cardiorrespiratorio que puede ser utilizado para dopar caballos de carrera. El Diuretic, por sus propiedades diuréticas, puede emplearse para modificar temporalmente determinados parámetros en controles antidopaje.

El conductor declaró durante el procedimiento que la mercadería había sido enviada por encomienda desde Buenos Aires a Mendoza. Allí, según su relato, concurrió a una vulcanización.

En ese lugar, las cajas fueron colocadas dentro de la rueda de repuesto que posteriormente llevaba instalada en el camión. El hombre también habría señalado a las autoridades quién debía recibir el cargamento una vez que llegara a Santiago de Chile.

Por el caso, el Ministerio Público dispuso que el camionero quedara a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Rodolfo Robles Mora lo formalizó por el delito de contrabando.

La Justicia chilena aprobó luego un acuerdo reparatorio, con autorización del Servicio Nacional de Aduanas. El conductor deberá pagar en cuotas el doble del valor de la mercancía incautada, una suma superior a 16 millones de pesos chilenos.

La causa quedó suspendida de manera condicional hasta que se complete el pago. Los medicamentos fueron decomisados y se ordenó su posterior destrucción, procedimiento que estará a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Con información de Los Andes