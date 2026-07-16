Reino Unido pidió a la FIFA que investigue a la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Cuando se confirmó la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2-1 en la semifinal del Mundial 2026, la Selección festejó y mientras cantaba con la hinchada levantó una bandera que llevaba la frase «Las Malvinas son argentinas». El hecho generó enojo en el Gobierno británico que pidió a la FIFA que se inicie una investigación.

El enojo de Reino Unido por la bandera de Malvinas

El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores argentino como algo «totalmente inapropiado». Tras esto afirmó: «Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva».

Por su parte, desde Downing Street indicaron que cualquier posible medida contra la Selección por desplegar la bandera en apoyo a la reivindicación de su país sobre las islas es «asunto de la FIFA», pero respaldaron la opinión de Kyle.

En tanto el portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer, declaró: «Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands (Islas Malvinas) sin duda lo son». Finalmente deseó «mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España».

necesitamos saber más: ¿cómo la entraron (había controles?) y cómo se la hicieron llegar a los jugadores?



lamento no ser cronista o documentalista para registrar esto https://t.co/vwKtcegpjH — monteraux (@monteraux) July 16, 2026

¿Argentina podría ser sancionada?

El gesto generó repercusión inmediata en Inglaterra y abrió la posibilidad de una sanción de la FIFA, que en su Código de Conducta de los Estadios prohíbe banderas, pancartas o elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio. En la previa del partido, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, ya había advertido que los hinchas no podrían entrar con mensajes provocativos, políticos, raciales o religiosos, y aclaró que «Las Malvinas son argentinas» se consideraba un mensaje político para el operativo en el estadio.

El antecedente más cercano también apareció en medio del debate. La agencia AP recordó que la Selección ya había mostrado la misma consigna antes del Mundial 2014, en un amistoso de preparación, y que en aquella ocasión la AFA recibió una multa de la FIFA de 30.000 francos suizos.

La cuestión Malvinas, de acuerdo con la postura oficial argentina, se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupó las islas y expulsó a las autoridades nacionales. La Cancillería sostiene que la recuperación de la soberanía constituye un objetivo “permanente e irrenunciable” del pueblo argentino, tal como establece la Constitución Nacional.

*Con información de Agencias Noticias Argentinas