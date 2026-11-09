El riesgo país perforó los 870 puntos en pleno feriado por el Papa: el impacto del alivio externo este lunes 9

El feriado nacional decretado por la visita del papa León XIV pausó por completo las operaciones en la plaza local de Buenos Aires, pero no detuvo el repunte de los activos argentinos en el exterior. Con la mirada puesta exclusivamente en Wall Street, la rueda financiera de este lunes 9 de noviembre trajo un fuerte alivio para la conducción económica ante la sostenida caída del riesgo país. Pese a que una medición en estos niveles aún refleja la persistente desconfianza sobre la deuda argentina y cierra las posibilidades de una emisión externa inminente, la fuerte baja mejora las expectativas de cara a las colocaciones previstas en el mercado doméstico para hacer frente a las obligaciones de 2027, cuyo plan original aspiraba a emitir al menos 5 mil millones de dólares.

A nivel internacional, el escenario macroeconómico sumó un dato fundamental para la Argentina: el precio del petróleo Brent cedió este lunes más de 6% ante señales concretas de distensión en el conflicto de Medio Oriente, desplomándose hasta los 92 dólares (desde una apertura de 98 dólares). Los analistas adjudican esta marcada reducción a un giro diplomático del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras su derrota en las elecciones legislativas de medio término señaló que nuevos ataques a Irán “son muy improbables”. A esto se sumó un informe de JPMorgan que advirtió sobre un “exceso de oferta acumulada” que se liberaría al normalizarse el tránsito en el Estrecho de Ormuz. Aunque los operadores esperan que las presunciones se consoliden, entienden que hay menos margen para nuevas alzas, un escenario que le quita presiones inflacionarias a la economía argentina ante la posibilidad de pausar o acotar los aumentos en los combustibles.

Con este telón de fondo y el alivio internacional, el Ministerio de Economía se prepara para reanudar la actividad financiera este miércoles con una exigente licitación de bonos en moneda local para renovar $ 10,5 billones. Para esta nueva contienda, la Secretaría de Finanzas ya definió su estrategia y confirmó que no incluyó el AO29, el título que se suscribe en dólares y que aún tiene una emisión autorizada no adjudicada de 800 millones de dólares.

Fuerte baja del riesgo país este lunes 9

El riesgo país, el indicador elaborado por JPMorgan, registró un derrumbe del 7% y terminó la jornada en 873 unidades, según los paneles de Rava Bursatil.

Esta mejora se explicó íntegramente por el buen desempeño de los títulos soberanos argentinos que cotizan en Nueva York, sorteando la inactividad de Buenos Aires.

Los que más subieron: GD46D: Lideró las alzas con un +1,5%. AL29D: Registró un avance del +0,2%. GD30D: Anotó una leve mejora del +0,1%.

Los que más bajaron: AE38D: Fue el más castigado de la jornada, con una caída del -1,6%. AL30D: Retrocedió un -0,3%. GD35D: Cerró con una baja del -0,2%.



Fuerte salto en Wall Street: cómo operaron los ADRs y las acciones del Merval

En el panel de renta variable, el índice Merval local no registró variación diaria debido al feriado en la plaza porteña, manteniéndose clavado en los 84.093 puntos. No obstante, el Merval medido en dólares (CCL) logró acoplarse a la tendencia externa y reflejó una suba del 2,2%, alcanzando las 51 unidades.

Merval (Acciones líderes en la plaza local): Lo que más subió: Valo: Lideró las alzas con un +2,2%. IRSA: Registró un avance del +3,2%. Comercial del Plata: Anotó una mejora del +1,8%. Lo que más bajó: Transener: Fue el papel más castigado con una caída del -2,1%. Grupo Financiero Galicia: Retrocedió un -1,7%. Banco Macro: Registró una baja del -1,3%.



Los verdaderos protagonistas del lunes fueron los American Depositary Receipts (ADRs) de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que aprovecharon la operatoria habitual en Estados Unidos para anotar subas contundentes:

Lo que más subió:

IRSA: +4,1%

Ternium: +3,9%

Banco Supervielle: +3,6%

Grupo Financiero Galicia: +3,3%

Loma Negra: +3,0%

Telecom Argentina: +3,0%

Central Puerto: +2,7%

Corporación América Airports: +2,2%

Cresud: +2,1%

Transportadora de Gas del Sur: +1,8%

BBVA Argentina: +1,8%

Edenor: +1,6%

Mercado Libre: +1,5%

Banco Macro: +1,3%

Tenaris: +1,1%

Lo que más bajó:

YPF: -1,6%

Globant: -0,3%

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, la inactividad de las mesas de dinero porteñas limitó el volumen de operaciones, pero las cotizaciones en el exterior marcaron el pulso de la jornada. El dólar Contado con Liquidación (CCL) registró una fuerte caída del 2,2%, ubicándose al cierre en los $1.637,43.

Por su parte, el dólar MEP cerró sin variación diaria en $1.583,82, mientras que el dólar Cripto operó estable (0,0%), cotizando a $1.695,09.

En cuanto a los valores formales, el dólar Mayorista finalizó en $1.545,50, el Oficial en $1.570,00 y el dólar Tarjeta se sostuvo en los $2.041,00. Con estos números sobre la mesa, las brechas cambiarias continúan comprimiéndose con fuerza: la distancia entre el Oficial y el CCL bajó a 4,30%, la brecha entre el Oficial y el MEP quedó en apenas 0,90%, y la diferencia de cotización entre el MEP y el CCL se ubicó en un 3,40%.