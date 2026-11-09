Polémica: fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Casa Rosada por la invitación a la misa del papa León XIV

Victoria Villarruel confirmó este lunes que no fue invitada por el Gobierno a la multitudinaria misa que el papa León XIV ofreció en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, que reunió a más de 2.5 millones de personas sobre la avenida del Libertador.

A través de la red social X, la titular del Senado le respondió a un usuario que subrayaba su ausencia. «Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad», remarcó Villarruel.

A pesar de la situación, la vicepresidenta expresó: «Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana».

El contraste institucional se hizo evidente cuando, de acuerdo a la información publicada por Clarín, trascendió que la Secretaría General de la Presidencia, encargada del ceremonial del evento, sí cursó invitaciones formales a famosos y figuras del espectáculo como Yanina Latorre, Carolina «Pampita» Ardohain y Valeria Mazza.

La declaración virtual de Villarruel hizo ruido inmediato en la Casa Rosada, donde funcionarios levantaron teléfonos y chequearon casillas de e-mail para desmentir a la vicepresidenta. Voceros oficiales aseguraron al medio citado que Villarruel estaba en la lista de invitados y que el 4 de noviembre se le envió un correo electrónico a la casilla de su secretaria, Guadalupe Jones, informando los requisitos protocolares que debía cumplir, como vestir de negro y no llevar mantilla.

Además, ante la queja por la falta de acreditación, el Gobierno sostuvo que el código QR habilitante le fue enviado el pasado 7 de noviembre e hicieron circular una copia del mismo entre la prensa. En la misma sintonía, desde Casa Rosada dejaron trascender a Infobae que «parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su equipo para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades».

La respuesta desde el Senado no se hizo esperar, y redoblaron la apuesta. En la presidencia de la Cámara alta rechazaron de plano las versiones del Ejecutivo: «Es mentira. Es un escándalo. Karina no entiende lo que está pasando y por eso sigue con las peleítas. El Papa pidió saludarla por algo. No hacen nada al azar. El QR nunca fue habilitado por Presidencia. La Ciudad no tenía que ver con el protocolo. No sabían ni dónde se sentaría Jorge Macri», dijeron desde el entorno de la vicepresidenta a Clarín. A su vez, añadieron que no recibieron invitaciones para las misas en Luján ni en Córdoba.

El saludo entre Villarruel y el papa León XIV

El cortocircuito por la misa en Palermo se enmarca en las diferencias que Villarruel y Milei mantienen desde mediados de 2024, cuando el frágil vínculo de la campaña terminó por romperse. Hoy, la vicepresidenta es excluida de actividades oficiales. De hecho, no fue invitada a la recepción oficial que se le hizo al Papa el domingo en Casa Rosada apenas llegó al país, mientras que sí estuvieron presentes la senadora Patricia Bullrich y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Sin embargo, sí participó de la reunión con la dirigencia política horas después en el Palacio Libertad (ex CCK), donde fue la única funcionaria que pudo saludar a León XIV al término de la actividad.

Tras finalizar su discurso, el Santo Padre bajó las escalinatas del escenario, justo en el sector de la primera fila donde Villarruel estaba sentada junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y quedó cara a cara con ella. Villarruel le estrechó la mano e intercambió unas breves palabras. La transmisión oficial en cadena nacional evitó el plano del saludo, pero videos que circularon por redes sociales captaron el momento, en donde también se aprecia como Milei evita esperar al Sumo Pontífice y sigue de largo hacia la salida.

Foto: Gentileza.

Luego del encuentro, Villarruel afirmó ante diversos medios sentirse «muy feliz», recordó los diálogos que había mantenido con el papa Francisco y destacó que el contenido de la intervención de León XIV «fue acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina». Sostuvo que es «un momento en el que hace falta la unidad nacional», que la dirigencia debe mantener canales de conversación, y resaltó especialmente la mención del pontífice a la responsabilidad de proteger la vida desde sus primeros instantes, indicando que el Papa debía pronunciarse sobre ese asunto por la posición de la Iglesia Católica.

Horas después del cónclave, Villarruel eligió su cuenta de Instagram para manifestar su satisfacción. «Bienvenido Su Santidad León XIV a la República Argentina. Que sus palabras se hagan carne y realidad para todos los argentinos. Que los desamparados, enfermos, los que no son escuchados encuentren en la Palabra de Dios y en el abrazo de Su Santa Iglesia la fuerza para superar las adversidades. Bienvenido su Santidad al bendito suelo argentino. Que la Virgen de Luján guíe sus pasos en estos días en nuestra amada Patria», posteó junto a imágenes del evento.

A la par, se hizo eco del sugestivo discurso que el pontífice dio en el Cottolengo Don Orione de Claypole sobre la inclusión de las personas con discapacidad. «El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida», fue el fragmento que eligió compartir.

La vicepresidenta también utilizó las redes sociales para cuestionar a militantes oficialistas y a la diputada Lilia Lemoine, quienes habían criticado que ella reivindicara la justicia social. «Es tal el nivel de ignorancia y fanatismo que asocian la Justicia Social con una ideología política argentina, cuando en la Doctrina Social de la Iglesia se consagra ese principio varias décadas antes. Eso pasa cuando no practicás la Fe católica y solo la usás para tu beneficio político y personal», disparó en X.

Acto seguido, resaltó que «el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional habla de la Justicia Social» y apuntó: «Lo copio para los que no lo leyeron y están en política en Argentina, Constitución reformada durante el gobierno de su ídolo Menem». Copió el primer párrafo del inciso que ordena: «Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento».

Corrupción, poder y crimen organizado: el discurso del Papa

Durante su exposición en el Palacio Libertad, León XIV trazó un duro diagnóstico institucional y vinculó la solidez de las instituciones con la conducta y la integridad personal de quienes gobiernan, pues «la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones».

Además, llamó al diálogo institucional y a escuchar a los grupos diversos. «La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino. De ese modo, se forja una confianza que permite a una sociedad afrontar sus diferencias sin perder la conciencia de aquello que la mantiene unida», remarcó.

Finalmente, destacó que América del Sur dispone de vínculos históricos para impulsar la cooperación y pidió defender los intereses de cada país «mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda perseverante de acuerdos», recordando que la región ha encontrado en otros momentos caminos de negociación para superar tensiones. «Que quienes vengan después reciban una patria unida a la altura de su historia y de las posibilidades que encierra», concluyó. De hecho, la mayoría de los partidos políticos evitaron utilizar sus palabras para criticar al gobierno central, manteniendo el decoro institucional.

En diálogo posterior con el periodista Luis Majul en la pantalla de LN+, el presidente Javier Milei compartió sus sensaciones íntimas y analizó los ribetes políticos de la histórica jornada.

Ante la atención mediática generada por las presencias en el acto, el Presidente respaldó el trabajo logístico llevado adelante por la Secretaría General de la Presidencia bajo la conducción de su hermana Karina Milei, destacando la exitosa coordinación conjunta con el gobierno porteño.

En cuanto a las lecturas en torno a la presencia de dirigentes de la oposición y del expresidente Mauricio Macri, Milei despejó cualquier tipo de especulación al confirmar que la invitación fue cursada de manera directa y explícita por pedido suyo: «Yo pedí explícitamente que fuera invitado […] es alguien que no puede faltar» en un acontecimiento institucional de semejante magnitud, valorando además que en su momento su administración logró sentar bases clave frente al populismo.

A su vez, al ser consultado sobre el mensaje del papa y la relación con el escenario local, enfatizó: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

“Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, enfatizó.

El desembarco en Córdoba para la visita del Papa: Karina Milei, gobernadores y ajedrez político

Tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires, el viaje del Papa continuará este martes 10 de noviembre en la provincia de Córdoba, la segunda más poblada del país. Allí, el Sumo Pontífice celebrará una multitudinaria misa en el predio de la empresa de aviones FADEA ante unos 800 mil feligreses.

De acuerdo a la cobertura de Clarín, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será la única representante del gabinete nacional presente en la provincia mediterránea. El presidente Javier Milei, por su parte, solo volverá a ver a León XIV en el aeropuerto de Ezeiza para despedirlo el miércoles por la tarde, antes de que emprenda el último destino de su gira latinoamericana.

El gobernador cordobés, Martín Llaryora recibirá al pontífice en el aeropuerto, lo acompañará a la misa, a la Catedral local y lo despedirá. El intendente Manuel Passerini participará del almuerzo en la sede del arzobispado, desde donde el Papa saludará por la misma ventana que utilizó Juan Pablo II en 1987.

El rol del anfitrión, el arzobispo Ángel Rossi, genera expectativa, dado que semanas atrás cuestionó duramente a Milei cuando el Presidente negó los problemas económicos: «Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso (…) los que no comen hasta la noche no es el presidente, es la gente. Yo le creo a la gente (…) Decir que esto es una maravilla es casi burlesco», había disparado el prelado.

En la gobernación buscan evitar cualquier lectura política. «Nuestra apuesta es colaborar con la organización lo mejor posible», consignaron voceros oficiales al diario Clarín, asegurando que la provincia se preparó mejor que la Ciudad y que Luján.

Además de Llaryora, en la misa participarán el radical santafesino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres y el santiagueño Elías Suárez (delfín de Gerardo Zamora). También asistirán el exgobernador y actual diputado Juan Schiaretti —quien acompañó a Llaryora a Buenos Aires—, el exvicegobernador radical Mario Negri, todos los senadores y diputados nacionales de Córdoba de todo el arco político, y los 425 intendentes y jefes comunales de la provincia, cuyo calendario electoral inició en septiembre con una victoria del peronismo en Marcos Juárez.

El evento también será una vidriera para las aspiraciones de La Libertad Avanza, que piensa en desafiar a Llaryora conformando una coalición liderada por el jefe del bloque de diputados libertarios y «karinista» puro, Gabriel Bornorini, junto a Luis Juez, y buscando un posible acuerdo con Rodrigo de Loredo, quien la semana pasada recorrió la ciudad junto a Mauricio Macri. Todos esos potenciales socios y rivales volverán a verse las caras en la cumbre papal.