Sofía Jujuy Jiménez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras anunciar que espera su primer bebé junto a Gustavo Qüerio Hormaechea. Entusiasmada con esta nueva etapa, la modelo sorprendió al revelar los nombres que tiene en mente.

Según publicó La 100, la conductora compartió sus preferencias durante una transmisión de streaming en la que participó el ilusionista Adrián Lacroix.

Cuáles son los originales nombres que eligió Sofía Jujuy Jiménez

Durante el encuentro, el ilusionista le propuso escribir en un papel dos posibles nombres, uno femenino y otro masculino, para intentar adivinarlos.

Para sorpresa de la modelo, Lacroix acertó ambas alternativas, pese a que se trataba de nombres poco convencionales.

Finalmente, Jujuy reveló que sus opciones favoritas son Kaia y Calo, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva.

Además, explicó que el nombre Calita, que había mencionado cuando anunció su embarazo, surgió de una intervención de la producción de su programa y no de una elección personal.

Cuándo será mamá Sofía Jujuy Jiménez

Durante su reciente participación en Almorzando con Juana, la modelo contó que atraviesa el embarazo con mucha felicidad y que el cansancio y las ganas de dormir son los principales cambios físicos que experimentó hasta el momento.

También confirmó que la fecha probable de parto es el 25 de mayo de 2027, una coincidencia con una de las jornadas patrias más importantes de la Argentina.

Los planes de Sofía Jujuy Jiménez antes de convertirse en mamá

La conductora adelantó que, una vez que finalice su ciclo de streaming, planea disfrutar de unos días de descanso, visitar Jujuy y viajar al sur argentino junto a su pareja.

Además, manifestó su deseo de realizar una babymoon, una escapada romántica que muchas parejas organizan antes de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Respecto al nacimiento, expresó que le gustaría tener un parto natural, aunque priorizará las recomendaciones de los profesionales que acompañan su embarazo.