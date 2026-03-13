Coudet fue claro sobre el presente de River: “Tenemos mucho para trabajar, no nos podemos relajar”

El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River comenzó con el pie derecho. El Millonario derrotó como visitante por 2-1 a Huracán, con goles de Driussi y Montiel, para arrancar esta nueva era con una sonrisa.

Tras el partido, el flamante DT habló en conferencia de prensa y dejó varias perlitas. Primero, enfatizó sobre los trabajos realizados desde su llegada: «La semana fue una cagada a palos importante, ja. Pero estoy con mucha energía, no me voy a cansar, tenemos nueve días hasta el parate, no nos podemos relajar«.

Luego, recalcó que el triunfo es un gran inicio para seguir: «Es muy difícil en una semana porque tampoco podés llenar de conceptos a los jugadores porque los mareás, es de a poco. Vamos a ir creciendo, tenemos mucho más para mostrar, pero necesitamos tiempo. Y este resultado viene muy bien».

El Chacho estuvo enfático y festejó con locura los goles de su equipo.

También mencionó cuál es la clave para salir de este momento delicado que atraviesa River: «Cuando las cosas vienen mal y cruzadas, hay que tratar de enderezarlas con el tiempo, es tiempo y trabajo. Es un grupo muy sano, trabajador, tiene ganas de revertir la situación. Soy bastante exigente en el día a día y los chicos respondieron muy bien».

Además, le consultaron por qué Quintero pateó el primer penal, que fue atajado por Galíndez: «No tomé la decisión del penal, deciden los jugadores. Son los momentos de cómo se sienten: tomaron la decisión de que pateara Juanfer y después Cache. Y eso habla del compañerismo».

Cachete Montiel anotó de penal el agónico 2-1.

Para cerrar, se refirió al polémico penal cobrado a Huracán: «Todos protestaron, ni la vi, no voy a mentir. Cuando te cobran un penal en contra, protestás, pero sin pasarme. Hace mucho tiempo que no me echan, eso lo mejoré bastante», dijo entre risas.

Tras la victoria, el Millonario se ubica en la 5° posición de la Zona B con 14 puntos. El siguiente compromiso para el equipo del Chacho esel próximo domingo frente a Sarmiento, en lo que será el reencuentro de Coudet con el Monumental.