River Plate intentará repatriar a Mastantuono, aunque en Madrid quieren que siga en Europa

El mediocampista llegó al Merengue en agosto del año pasado, pero Mourinho decidió no tenerlo en cuenta.

Tras conocerse la salida del jugador argentino Franco Mastantuono de Real Madrid, River Plate inició tratativas para repatriar al mediocampista e incorporarlo al primer equipo que dirige Eduardo Coudet.

Luego de que José Mourinho asegure que no lo tendrá en cuenta en la próxima temporada, el Merengue decidió ofrecer al jugador de 19 años a préstamo sin opción a compra, buscando que acumule rodaje y mayor experiencia en Europa.

No obstante, en las últimas horas trascendió que el Chacho Coudet se contactó con el jugador y le manifestó su intención de sumarlo a las filas del Millonario, que necesita sumar prestigio y jugadores de calidad en pos de revertir el flojo presente futbolístico.

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🔴⚪ Goles de Mastan y Driussi. Merentiel marcó para la visita pic.twitter.com/NIaRXKkUoP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2026

Mastantuono llegó al Real Madrid a mediados de 2025, luego de disputar el Mundial de Clubes con River Plate. Sin embargo, tras una temporada en la que no logró afianzarse como titular, el club español decidió cederlo a préstamo.

Según trascendió, hay al menos cinco clubes de España y del resto de Europa interesados en el mediocampista argentino. La operación sería similar a la de Endrick, quien en enero de este año fue cedido al Olympique de Lyon sin opción de compra.

El Merengue mantiene plena confianza en el futbolista de 18 años y buscará que juegue una temporada a préstamo para que sume rodaje y continuidad en el fútbol europeo antes de regresar al club.