River proyectaría su preparación en España con el apoyo de Coudet: los motivos

Coudet mantiene el foco en meter a River Plate en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El mundo River Plate mantiene el foco en sus objetivos a corto plazo en el torneo local y la Copa Sudamericana. Sin embargo, la dirigencia millonaria comenzó a proyectar la segunda parte del semestre, que podría incluir un cambio en la pretemporada: realizarla en España.

Chacho Coudet es consciente de que el equipo necesita mejorar su funcionamiento colectivo. Con ese objetivo, en River ya se mueven de cara al próximo mercado de pases y planifican la pretemporada, que se llevará a cabo durante el parate por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según trascendió en medios nacionales, la dirigencia del club de Núñez ve con buenos ojos la propuesta. Mientras en Argentina será pleno invierno, el verano europeo ofrece condiciones climáticas más favorables para los trabajos de campo y la puesta a punto física y futbolística.

Además, jugaría a favor el conocimiento de Coudet del país, tras su reciente paso por el Deportivo Alavés. Esa experiencia le permite manejar con mayor precisión alternativas logísticas y deportivas para organizar la preparación.

Si bien aún no hay definiciones concretas, la dirigencia ya avanza en la búsqueda de una sede que cumpla con los requisitos necesarios. Otro punto importante que sería determinante en la elección de la sede es la posibilidad de disputar amistosos ante equipos españoles durante la estadía.

De concretarse, representaría un cambio significativo en la planificación del club. A comienzos de 2026, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, River había elegido San Martín de los Andes como base de pretemporada, una sede habitual durante su ciclo, con trabajos en altura y un entorno más aislado.

Con información de TyC Sports