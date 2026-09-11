River visita a Atlético Tucumán en un duelo clave para ingresar en puestos de playoffs: formaciones, hora y TV

Marcos Acuña será titular en River en la visita a Atlético Tucumán de este sábado. (Foto: Archivo - Clarín Fotografía)

River Plate visitará a Atlético Tucumán este sábado desde las 17:30, por la novena fecha del torneo Clausura. El árbitro será Andrés Gariano y la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

Será un duelo clave para el Millonario que, con la presencia de su hinchada en el estadio Monumental Presidente José Fierro, tendrá una difícil parada e intentará sumar de a tres para acceder a los puestos de clasificación a los playoffs en la zona B, donde actualmente marcha 10° con 10 puntos. Además, en la tabla anual se ubica 7° con 39 unidades.

Ponzio repetiría equipo por tercera vez consecutiva

Con ese objetivo, Leonardo Ponzio planea repetir el equipo que dispuso en los dos partidos que dirigió, ambos con triunfos: 3-2 ante Banfield en su debut y 3-1 frente a Independiente Rivadavia el último domingo en el Monumental.

De esa manera, en el arco estará Santiago Beltrán y la línea de cuatro defensores estará compuesta por Gonzalo Montiel como lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi en la zaga central y Marcos Acuña por el sector izquierdo.

En el mediocampo, el entrenador recibió la mala noticia de que Aníbal Moreno todavía no tuvo el alta médica por una contractura que arrastra en la zona lumbar y quedó descartado. De esta manera, Fausto Vera volverá a desempeñarse como único mediocampista central del equipo, la posición en la que se siente cómodo y en la que mostró una levantada desde la llegada de Ponzio.

A los costados del exvolante de Argentinos Juniors en la mitad de la cancha estarían Tobías Andrada y Tomás Galván, mientras que Thiago Almada sería el enganche. Además, el binomio ofensivo estaría compuesto por Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Por su parte, el Atlético Tucumán de Julio César Falcioni viene de una victoria agónica por 2-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y ya le ganó a River este año: fue 1-0 en el Monumental, por la fecha 16 del Apertura.

Desde aquel triunfo, el equipo del Emperador solo perdió uno de los 10 partidos que disputó y, además, clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se enfrentará con Independiente Rivadavia tras golear a Independiente. Con este gran presente, se espera que el experimentado entrenador mantenga la base del equipo que derrotó a la Academia el domingo pasado.

Formaciones, hora y TV

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 17:30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Monumental Presidente José Fierro.