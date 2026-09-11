Los coletazos de Shein y Temu en Argentina: la industria textil denuncia un boom desleal de importaciones

Las cámaras de la industria textil argentina denunciaron situaciones de competencia desleal por el ingreso de productos importados sin el pago de aranceles a través de las plataformas internacionales Shein y Temu. El sector advirtió que las importaciones ya abastecen cerca del 70% del mercado textil.

Las empresas del rubro señalaron que las medidas de apertura económica adoptadas por la gestión de Javier Milei perjudican a la producción nacional. Según un informe difundido por la Fundación Pro Tejer, las importaciones de indumentaria crecieron 62% durante el primer semestre.

Las advertencias de la Fundación Pro Tejer sobre el desplome de la producción textil

«El escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina», señalaron desde la fundación

En esa misma línea, recordaron la composición histórica del consumo nacional. Al respecto sostuvieron que «históricamente el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional e importaciones», pero advirtieron que «en la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado».

A su vez, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) cuestionó las rebajas impositivas otorgadas al comercio exterior. La cámara alertó por el impacto que generan las plataformas digitales extranjeras en los talleres y fábricas del país.

Desde FITA expresaron que «la producción nacional sigue enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo, al tiempo que compite con plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles».

Empresarios textiles alertan por la falta de aranceles a la importación

Respecto del ingreso de mercadería, la entidad remarcó que las distorsiones del mercado derivan de irregularidades en las aduanas. En ese sentido explicaron que la problemática central responde a la presencia de productos subfacturados en la frontera.

Las cifras del sector mostraron que el uso de la capacidad instalada fabril cayó al 39% durante el último período. La retracción implica que seis de cada 10 máquinas permanecen inactivas en los establecimientos productivos del país.

Con información de Noticias Argentinas