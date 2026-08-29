River visita a Banfield por el Clausura, en el debut de Ponzio como entrenador: formaciones, hora y TV

Joaquín Freitas volvería a ser titular en River, luego de ingresar en el complemento ante Independiente Santa Fe. (Foto: Archivo - Clarín Fotografía)

River visitará a Banfield este domingo desde las 15 en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha deltTorneo Clausura. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El encuentro marcará el debut de Leonardo Ponzio como entrenador de River, quien asumió luego de la destitución de Eduardo Coudet tras la dura eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe e intentará enderezar el rumbo del equipo, que marcha 14° en la Zona B con cuatro puntos y con una victoria se acercaría a los puestos de clasificación. Además, en la tabla anual está 11° con 33 unidades, fuera de los lugares que otorgan un boleto a las competencias continentales.

El «León» tendrá como ayudante a Marcelo Escudero, quien dirigía a la Reserva, mientras que la próxima semana podría sumarse Jonathan Maidana al cuerpo técnico.

Ponzio no planea realizar muchos cambios en la formación respecto del último equipo que paró el «Chacho». El arquero, como es habitual, será Santiago Beltrán, quien contuvo tres penales en la tanda frente al conjunto colombiano el último miércoles, y en la defensa no habría modificaciones.

De esa manera, el lateral derecho será Gonzalo Montiel, por el sector izquierdo estará Marcos Acuña, y en la zaga central estarían nuevamente el capitán Nicolás Otamendi junto a Lucas Martínez Quarta, quien quedó en el foco de las críticas luego de la eliminación, ya que cometió un penal y falló en la tanda, pero Ponzio le daría confianza y lo mantendría en el once.

En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno y Tobías Andrada, quien es uno de los puntos más altos en este flojo segundo semestre de River, volverán a salir desde el arranque y la única modificación sería la salida de Tomás Galván.

En ese sentido, se espera que el nuevo entrenador realice un cambio en el dibujo táctico y le devuelva la titularidad a Joaquín Freitas, que iría por la derecha. Thiago Almada partiría desde la izquierda para ser el enlace del equipo, mientras que en la delantera el binomio estaría compuesto por Ángel Correa y Sebastián Driussi, quien, recientemente recuperado de su lesión, marcó el único tanto del Millonario ante Independiente Santa Fe.

Por su parte, Banfield también necesita sumar puntos, ya que está 11° con siete unidades y viene de perder por 2-1 ante Newell’s el último sábado, en condición de visitante.

En cuanto a la formación, se espera que el experimentado entrenador Pedro Troglio sostenga la base del equipo que cayó en Rosario, aunque con el debut de Diego «Ruso» Rodríguez en el arco. El arquero llegó proveniente de Argentinos Juniors tras la salida de Facundo Sanguinetti a Vélez y reemplazaría a Gino Santilli.

En el duelo entre ambos equipos en el torneo Apertura, River se impuso 3-1 en el Monumental, en lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como entrenador del Millonario.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Hora: 15:00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Florencio Sola.