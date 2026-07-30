Se confirmaron las lesiones de Acuña, Correa y Arambarri en River: cuánto tiempo estarán afuera

Marcos Acuña se retiró en el complemento ante Gimnasia tras sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

River recibió un parte médico con noticias importantes tras la derrota ante Gimnasia en La Plata. Los estudios realizados este jueves confirmaron las lesiones de Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Ángel Correa, tres futbolistas que terminaron con molestias físicas después del encuentro disputado en el Bosque.

La situación más delicada es la del «Huevo». El zapalino sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas. Ya quedó descartado para el partido de este domingo frente a Rosario Central, también se perderá la visita a Tigre del 9 de agosto y, como mínimo, la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Caracas o Independiente Santa Fe. La idea del cuerpo técnico es que pueda reaparecer recién para la revancha de esa serie.

Acuña sintió la molestia en el segundo tiempo, se tiró inmediatamente al piso y pidió el cambio. Eduardo Coudet decidió reemplazarlo por Facundo González, y la preocupación fue evidente desde ese momento. Los estudios terminaron confirmando el desgarro y ahora comenzará la recuperación.

ALARMAS EN RIVER: el Huevo Acuña sintió una molestia en su pierna derecha y pidió el cambio durante el ST del partido ante Gimnasia.



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En el caso de Mauro Arambarri, el mediocampista uruguayo sufrió un esguince en el tobillo izquierdo luego de recibir un golpe de Alexis Steimbach en el comienzo del partido. También quedó descartado para enfrentar a Rosario Central y, si evoluciona de manera favorable, podría volver el domingo 9 de agosto ante Tigre.

Arambarri aguantó todo el primer tiempo con dolor en su tobillo, pero no salió a la segunda mitad: el uruguayo de River sufrió un pisotón en el inicio del partido y en su lugar ingresa Fausto Vera.



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La noticia menos preocupante es la de Ángel Correa, quien presenta un traumatismo en el muslo derecho y estaría presente en el duelo ante el Canalla este domingo.

ATENCIÓN, RIVER: Ángel Correa con hielo en su pierna derecha luego de haber dejado el campo de juego.



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Las bajas de Acuña y Arambarri obligan al «Chacho» a rearmar el equipo para una seguidilla exigente de partidos. Tras la lesión del lateral izquierdo, la dirigencia acelera por Francisco Ortega, de 27 años, surgido de Vélez y actualmente en Olympiacos. La operación rondaría los 6 millones de dólares, aunque las conversaciones continúan y el acuerdo todavía está lejos de cerrarse.