El Canalla volvió a ganar, se aseguró el «1» en la tabla acumulada y sacó pasaje a la final de un torneo inédito. Los detalles.

Rosario Central se aseguró el 1° puesto en la tabla anual y accedió a una nueva final

Rosario Central atraviesa un gran momento futbolístico. Con Ángel Di María como estandarte, el Canalla derrotó a Instituto a domicilio por 3-1 y sumó su sexta victoria consecutiva. Con este triunfo, el equipo de Ariel Holan se quedó con la tabla anual y se ganó la chance de pelear por una nueva estrella.

Tras obtener los 3 puntos en Córdoba, el equipo rosarino se aseguró un lugar en la Supercopa Internacional. Luego de clasificarse a la Copa Libertadores hace unos días, Central solo necesitaba un punto para meterse en la definición de esta nueva copa. En la 4° edición, se enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones, que disputarán los campeones del torneo Apertura (Platense) y Clausura.

Con respecto a esta final, el 2° lugar de la anual también tiene relativa importancia, ya que si Central gana el Clausura y luego vence al Calamar en el Trofeo de Campeones, jugará la final contra el 2° de la tabla acumulada, que hasta ahora ocupa Boca.

Esta copa se disputó por primera vez en 2023, en el recordado partido entre Boca y Racing en Abu Dabi. Es uno de los ¡seis trofeos! en juego en la temporada del futbol argentino. En las primeras dos ediciones, el partido se disputó en el exterior, como lo marca su nombre. Insólitamente, Vélez y Estudiantes jugaron la última final en Avellaneda, donde el trofeo increíblemente no tuvo nada de «internacional».

Di María marcó e ilusiona al Canalla

Angel Di María demuestra su calidad partido a partido. El ídolo de la Selección Argentina marcó nuevamente de penal frente a Instituto y se convirtió en el máximo goleador del Clausura, junto con Ronaldo Martínez de Platense. Con su tanto frente a la Gloria, el Fideo llegó a los 7 goles tras su regreso al futbol argentino.

A pesar de comenzar perdiendo, el Canalla se recuperó rápidamente del golpe y con un penal generado y convertido por Di María, pasó a ganarlo 2-1. Tres minutos después, el Fideo volvió a demostrar su calidad y asistió al juvenil Ignacio Ovando, quien de cabeza marcó el 3-1 final.