Rossomanno y Suárez deleitaron con su manejo en la doble fecha del Karting con caja

El Karting con caja disputó las fechas 4 y 5 del torneo Clausura 2025, que tuvo como grandes protagonistas a Franco Rossomanno y Ciro Suárez, dueños de dobletes en la Internacional y en la Junior, respectivamente. Casi 120 karts se dieron cita en El Anfiteatro de Fernández Oro. Restan dos jornadas para definir los campeonatos.

El dominio de Rossomanno en la Inter comenzó a verse desde la primera jornada, cuando dominó todas las salidas a pista. Ya en la final, le ganó por amplio margen (8s289) al pampeano Rubén Fiad y por más de 9s a Luciano Corral. En el cierre no resignó potencial y también se impuso, esta vez con 4s7 de ventaja sobre Franco Battistuzzi. Tercero quedó Federico Ferrero. Rossomanno ganó cuatro de las cinco fechas que van del Clausura.

Idéntica fue la producción de Ciro Suárez en la Junior. Primero le ganó por 4s a Andrés Briane, que fue su escolta en las dos finales. esta vez a 3s4. Bautista Cruces quedó tercero en las dos carreras. Suárez, al igual que Rossomanno, también ganó cuatro pruebas en el certamen.

Rossomanno fue inalcanzable. Lleva cuatro victorias en cinco fechas. (Prensa KCC)

Más ganadores en El Anfiteatro de Fernández Oro

La Máster tuvo como primer vencedor a Federico Hormazábal, con 4s8 de ventaja sobre Luciano Chamorro. Tercero quedó Denis Olivera. En el segudo día llegó el debut ganador de Oscar Rebolledo. Luciano Chamorro fue otra vez segundo y tercero llegó Martín González, en lo que fue una de las carreras más parejas. La de Hormazábal también fue la primera celebración en el Clausura.

Federico Ferrero, de Rincón de los Sauces, celebró en la Senior, durante el inicio de la actividad, luego de sacarle 5s3 al joven Joaquín Prozapas y más de 10s a Bautista Datri. Ya en el cierre, la victoria fue de Franco Battistuzzi, quien se impuso ante Lautaro Angelone (a 2s3) y Bautista Datri, que quedó a 3s1. Ferrero y Battistuzzi ganaron por primera vez en el Clausura.

En la Varilleros, volvió al triunfo Lucas López, con apenas 7 décimas de ventaja sobre Luciano Coseani. Tercero, a 5s llegó Luciano Chamorro, que tuvo su revancha y terminó subiéndose a lo más alto del podio en la final II. Lucas López fue segundo a 7s3 y Coseani quedó a 7s4 en lo que fue una gran disputa por el tercer puesto.

En Prejunior los ganadores fueron Giuliano Díaz y Liam Scalora. En la Escuela, vencieron Bautista Castillo y Alejo Martínez. El torneo Clausura se cerrará con la doble fecha que tendrá lugar entre el 8 y 9 de noviembre, otra vez en Fernández Oro.