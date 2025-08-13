Roxana Pescader, de Río Negro, es la Reina absoluta en aguas frías: ganó ocho oros en El Calafate

Roxana es la Reina de la Copa por su destacada participación en el certamen. (Foto: Gentileza)

Roxana Pescader, la nadadora master de Bariloche, tuvo una participación de ensueño en la tercera edición del Mundial de Aguas Frías que se celebró del 4 al 10 de agosto, en El Calafate. Ganó ocho pruebas, se consagró con la Copa Femenina y coronó su participación con el reconocimiento de Reina de la Copa.

La competencia internacional reunió a representantes de más de 20 países y se desarrolló en aguas del imponente glaciar Perito Moreno con una temperatura de apenas 2°C. Allí, la experimentada Pescader nadó sin traje de neopreno y obtuvo el primer puesto en 50, 100, 200 y 500 metros libres, 50, 100 y 200 metros pecho y 50 metros mariposa.

En dialogo con RÍO NEGRO RADIO, la nadadora destacó que la preparación previa fue clave y que la ventaja de entrenar todo el año en los lagos de Bariloche le permitió afrontar el desafío.

«El Nahuel Huapi, el Gutiérrez o el Moreno llegan a 7 grados, pero para este torneo necesitamos menos temperatura» explicó y contó que buscaron lagunas más frías hasta entrenar en 3°C para que el cuerpo se acostumbre.

En relación al deporte, señaló que «la adaptación al frío es tanto física como mental» y que todos sienten el frío, pero el entrenamiento ayuda a desarrollar la resistencia y la capacidad para no desesperarse dentro del agua helada.

Su vínculo con las aguas frías comenzó en 2017, durante los Juegos de Invierno en Bariloche, y desde entonces acumuló récords y podios internacionales. En El Calafate compartió la experiencia con su compañero Alejandro Mancilla, quien también tuvo una destacada actuación.

En enero de este año, Roxana participó en el Mundial de Aguas Frías en Molveno, Italia, donde obtuvo dos títulos mundiales y un récord mundial en 100 metros espalda, además de ganar los 500 metros libres.

Tras su memorable desempeño en Calafate, la barilochense adelantó que ya piensa en sus próximos objetivos que incluyen el Mundial de Finlandia 2026. Antes competirá en el Argentino Máster en Santiago del Estero y, si es posible, en la Copa de Suecia para adaptarse al invierno europeo.

Escuchá a Roxana Pescader en «El Diario del mediodía», por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.