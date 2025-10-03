Rugby Championship: Los Pumas cierran su participación ante Sudáfrica en Twickenham

Julian Montoya jugará su test número 52 como capitán y será el jugador con más partidos al mando de Los Pumas.

Los Pumas afrontan el último partido del Rugby Championship con el objetivo de cerrar el torneo dejando una buena imagen. Tras quedar sin chances de ser campeones por la dura derrota ante Sudáfrica (67-30) en Durban, el equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a la acción en Twickenham, en Londres, Inglaterra. Enfrentarán a los Springboks por la sexta y última fecha.

Para el duelo que se disputará este sábado desde las 10 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de ESPN y Disney+, el entrenador argentino dispuso siete cambios en la formación titular respecto al último encuentro.

Las principales novedades vienen forzadas por lesión: Gonzalo García y Tomás Albornoz son baja y serán reemplazados por Simón Benítez Cruz (medio scrum) y Gerónimo Prisciantelli (apertura), respectivamente. La inclusión de Prisciantelli es una apuesta fuerte de Contepomi por los más jóvenes en una posición clave.

La primera línea estará conformada por Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi, mientras que en la segunda aparecerán Guido Petti y Pedro Rubiolo. La tercera línea se mantendrá con experimentados como Pablo Matera, Juan Marcos Kremer y Santiago Grondona. En el centro de la cancha estarán Santiago Chocobares y Justo Piccardo, y el fondo se completará con Santiago Carreras, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía.

Récord histórico para Julián Montoya, capitán de Los Pumas

Este encuentro tendrá un condimento especial para el capitán Julián Montoya, quien alcanzará los 52 tests como líder de Los Pumas. De esta manera, se convertirá en el jugador con más partidos portando la cinta en la historia del seleccionado nacional, superando a Agustín Creevy (51). Su primer partido como capitán fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania.

El de hoy será el partido número 40 en el historial entre Los Pumas y Sudáfrica, que comenzó en 1993. Los Springboks, que vienen de una contundente victoria 67-30 el sábado pasado y buscan su segundo Rugby Championship consecutivo.

Con información de ESPN