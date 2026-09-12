Rybakina venció a Sabalenka, se consagró campeona del US Open y será 1° del mundo

La kazaja Elena Rybakina, levantando el trofeo luego de vencer a Aryna Sabalenka en la gran final del US Open. (Foto: AP)

Elena Rybakina se quedó con el US Open. La tenista kazaja derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final disputada en Nueva York y conquistó por primera vez el Grand Slam estadounidense. Además, el título le permitió alcanzar el número uno del ranking mundial, posición que ocupará desde el próximo lunes.

La definición tuvo un comienzo muy parejo, aunque Rybakina consiguió sacar una pequeña ventaja en el primer set y se lo llevó por 6-4. Sabalenka reaccionó en el segundo parcial, aprovechó una de sus oportunidades y logró quedarse con el set por 7-5 para llevar el partido a una definición en el tercero.

La bielorrusa buscaba hacer historia y convertirse en tricampeona consecutiva del US Open, después de sus títulos de 2024 y 2025. Sin embargo, Rybakina sostuvo su nivel y en el set decisivo encontró la diferencia con dos quiebres de servicio que le permitieron tomar el control del encuentro.

La kazaja no dejó pasar sus oportunidades en el tramo final y terminó cerrando la final por 6-2. De esta manera, consiguió su tercer Grand Slam, luego de sus consagraciones en Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026. Además, pasó a liderar 8-7 el historial entre ambas en partidos de Grand Slam.

El título tuvo un premio extra para Rybakina, ya que desplazará a Sabalenka del primer puesto del ranking mundial. La bielorrusa dejará la cima después de 99 semanas y la kazaja se convertirá por primera vez en la N°1 del mundo.

Tras el partido, Rybakina reconoció que no esperaba llegar hasta el título debido a una lesión con la que afrontó el torneo y destacó el valor de la victoria. Sabalenka, en tanto, no pudo completar su objetivo de ganar tres ediciones consecutivas del US Open y terminó como subcampeona en Flushing Meadows.

Una imagen que lo dice todo: la bronca de Aryna Sabalenka en la final perdida ante Elena Rybakina. (Foto: AP)

Shelton y Zverev, por el título masculino

La definición masculina del US Open será este domingo desde las 15, cuando Ben Shelton y Alexander Zverev se enfrenten en el Arthur Ashe Stadium. El partido será transmitido por ESPN y Disney+ Premium.

Shelton, octavo preclasificado, alcanzó por primera vez una final de Grand Slam después de superar a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5. Antes, en cuartos de final, había dado el gran golpe del torneo al eliminar al campeón defensor Carlos Alcaraz.

Zverev, primer cabeza de serie, llega después de derrotar al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (6). El alemán disputará su segunda final en Nueva York, después de haber sido subcampeón en 2020, y buscará sumar su segundo Grand Slam tras haber conquistado Roland Garros este año.