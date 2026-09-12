Homicidio de un joven de 19 años en Roca: formularon cargos al adolescente de 16 imputado por el crimen

Un adolescente de 16 años quedó imputado en la mañana de este sábado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, ocurrido en General Roca. Durante la audiencia judicial se dio inicio formal a la etapa de investigación y se dispusieron medidas cautelares mientras avanza el proceso procesal.

Formularon cargos al adolescente que mató a un joven de 19 años: «homicidio agravado por el uso de arma de fuego»

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la noche del 9 de septiembre en la ciudad. En esas circunstancias, y en el marco de una situación que actualmente es materia de investigación, se habrían efectuado varios disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en la víctima, un joven de 19 años, quien sufrió una lesión de gravedad que provocó su fallecimiento.

El Ministerio Público Fiscal informó que para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía presentó los elementos de prueba reunidos hasta el momento. Entre las evidencias incorporadas al legajo se encuentran el informe de autopsia, los estudios periciales realizados sobre el proyectil secuestrado, los informes de la división de Criminalística y el trabajo de campo desarrollado por la Brigada de Investigaciones.

Durante la instancia procesal, el imputado estuvo asistido por un defensor de menores penal.

Desde la Justicia remarcaron que, en función de la normativa vigente (artículo 5 inciso i de la Ley 27801 y artículo 69 de la Ley D 4109), resulta esencial resguardar la intimidad y privacidad de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de procesos. Por este motivo, no se brindaron nombres, domicilios, imágenes ni datos que permitan la identificación directa o indirecta del acusado, así como tampoco precisiones adicionales sobre las circunstancias del hecho.

Quién era el joven de 19 años que mataron en Roca

Mauricio Sebastián Molinez tenía 19 años y su nombre cobró notoriedad pública antes del tiroteo que terminó con su vida el miércoles por la noche. El joven falleció en el hospital Francisco López Lima tras recibir un balazo en el torso en una casa de calle Rivadavia al 4300, en una de las últimas viviendas del sector norte de la ciudad. Tres meses antes, un Tribunal lo había absuelto de culpa y cargo en una causa por tentativa de homicidio.

Su identificación oficial vinculó de inmediato el hecho con el legajo judicial de un caso que conmocionó a la región en 2025. Mientras el Ministerio Público Fiscal busca a los autores del ataque, se investiga si existe relación con otra balacera ocurrida esa misma noche en Don Bosco y Colón, donde un hombre de 29 años resultó herido gravemente en la cabeza.