San Lorenzo podrá llevar visitantes ante Central Córdoba por los octavos de final

El ciclón será acompañado por su gente el sábado en Santiago del Estero.

San Lorenzo finalmente podrá contar con el aliento de su público en los octavos de final ante Central Córdoba, en Santiago del Estero. Tras días de versiones cruzadas y negociaciones, la venta de entradas quedó oficialmente habilitada y los hinchas del Ciclón ya pueden asegurarse su lugar en el estadio Único Madre de Ciudades.

El club de Boedo recibió la confirmación de que dispondrá de 4.000 localidades, todas bajo la modalidad de público neutral, un esquema frecuentemente utilizado en escenarios donde no se autorizan visitantes de manera directa pero se busca garantizar presencia de ambas parcialidades y estas entradas tienen un valor de 40.000 pesos.

El Ciclón esta atravesando una dura situación dirigencial hace rato. Entre los escándalos políticos, sus jugadores y cuerpo técnico, con meses sin cobrar, dieron la cara en todo el Torneo Clausura y se metieron en el Top 8, clasificando a los playoff antes que River o Boca.

El partido se disputará el sábado 22 de noviembre a las 22, en el Madre de Ciudades donde hace de local Central Córdoba.

El ferroviario no tiene tickets para las próximas copas, mientras que el ciclón jugará Sudamericana, pero ambos se juegan el boleto a cuartos de final del torneo Clausura.