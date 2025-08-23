San Lorenzo venció a Instituto y alcanzó a River en la cima de su zona

Con un clima caliente en las tribunas del Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció por 1-0 a Instituto por la sexta fecha del Torneo Clausura gracias al primer gol del joven delantero Branco Salinardi con la camiseta del Ciclón, que se trepó a la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

El debut goleador de Branco Salinardi en San Lorenzo ante Instituto

UN DEBUT SOÑADO COMO TITULAR Y GOL 🔵🔴



Branco Salinardi la empujó y puso el 1-0 de San Lorenzo ante Instituto



En un primer tiempo reñido, la pelota parada fue la principal arma de San Lorenzo. En la primera aproximación, Ezequiel Cerutti capturó un rebote corto de Manuel Roffo tras un centro al área y no pudo direccionar el balón hacia el arco rival.

De un balón quieto a favor del Ciclón también surgió la más clara para Instituto: el arquero de la Gloria descolgó y sacó el contragolpe rápido por izquierda para Alex Luna, quien encaró, desniveló, recortó para su derecha y sacó un remate que casi se le clava en el ángulo a Orlando Gill. Se desvió apenas en un marcador y quedó en el techo del arco.

Los de Boedo que habían avisado por la vía aérea en todo el primer tiempo, en el complemento confirmaron su poderío al minuto: Reali envió un córner al área que fue desviado por Elías Báez y empujado en la boca del arco por el juvenil Branco Salinardi, que se estrenó como titular con una conquista con la que dejó en claro que tiene olfato goleador.

Con el triunfo, el Ciclón alcanzó a River en la cima de la Zona B, se afirmó en zona de ingreso a los octavos del Clausura y además está bien acomodado en la tabla Anual, donde figura cuarto junto a Argentinos Juniors, a un punto de Boca, que hoy clasificaría a la Libertadores 2026.