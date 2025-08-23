SUSCRIBITE
Con Cuti Romero de capitán, Tottenham dio el golpe y le ganó al Manchester City por la Premier League

Con Romero como capitán, el conjunto londiense se impuso 2-0 como visitante y mantiene puntaje ideal tras dos fechas de la Premier League. Los detalles.

Redacción

El Tottenham de Cuti Romero venció 2-0 al Manchester City en condición de visitante y dio la gran sorpresa de la jornada en la Premier League. El argentino fue capitán en el triunfo de su equipo.

El conjunto londinense abrió el marcador a los 35 minutos gracias a Brennan Johnson, quien definió en el área tras una precisa asistencia de Richarlison. Antes del descanso, una mala salida del equipo de Pep Guardiola terminó en los pies de Joao Palhinha, que puso el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Tottenham suma puntaje ideal luego de dos fechas. En su debut había goleado 3-0 al Burnley y consolidó un arranque perfecto en el campeonato inglés.

La segunda jornada de la Premier League comenzó el viernes con la goleada 5-1 del Chelsea de Enzo Fernández al West Ham. Durante la jornada sabatina, el Aston Villa de Dibu Martínez perdió 1-0 ante Brentford.


