San Lorenzo y Huracán se juegan mucho en el clásico: formaciones, hora y TV

El Ciclón y Huracán se medirán por el interzonal de la séptima fecha del Clausura.

San Lorenzo recibe este sábado a Huracán por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con el objetivo de quedarse con el triunfo en una nueva edición del clásico. El encuentro se disputará desde las 14:45, en el estadio Nuevo Gasómetro, y se transmitirá por las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro que estará a cargo de las acciones es Nicolás Ramírez.

El Ciclón busca dejar a un lado el caos institucional que está viviendo y sumar de a tres para seguir prendido en la pelea. Llega al clásico en un buen momento, ya que marcha tercero en la Zona B con 11 puntos y está a solo una unidad del puntero River.

En tanto, el Globo quiere seguir estirando su buen andar en el campeonato y también el invicto de los últimos cruces ante su histórico rival.

San Lorenzo sigue atravesando una situación muy complicada desde lo institucional. Luego de que levante su licencia como presidente, Marcelo Moretti se presentó en el club para tener una reunión de CD a la que no asistió nadie. Además, Marcelo Culotta, dirigente opositor, renunció a su cargo como vocal.

En la última fecha, los dirigidos por Damián Ayude le ganaron a Instituto de Córdoba y ahora buscarán un triunfo que los deje como líderes de la zona momentáneamente.

El capitán Gastón Hernández será baja ya que sufrió una distensión en el recto anterior del cuádriceps derecho hace dos semanas y aún no se recuperó. El que puede tener su chance es Alexis Cuello, que cumplió la fecha de suspensión tras la roja ante Platense.

Por su parte, Huracán también tuvo un buen arranque en el Clausura y se ubica cuarto en la Zona A con 10 puntos. Tras caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

La baja que tendrá el conjunto de Parque Patricios para este duelo es la de Fabio Pereyra, que fue expulsado en Santa Fe. El Globo quiere estirar el invicto que tiene ante el Ciclón en el último tiempo. De los últimos cinco enfrentamientos, ganó uno y empató cuatro.

En el último año y medio, Huracán se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final pero con falta de eficacia en los duelos decisivos.

Las probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, J. Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali. DT Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leon Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT Frank Kudelka.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: Nuevo Gasómetro

Hora: 14.45

TV: TNT Premium/ESPN Premium