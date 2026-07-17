La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que la Corte Suprema revisara las condiciones de su prisión domiciliaria.

El planteo buscaba eliminar la tobillera electrónica, ampliar el régimen de visitas y permitirle utilizar la terraza del edificio ubicado en San José 1111.

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria

El tribunal declaró inadmisible el recurso al considerar que no cumplía con los requisitos legales necesarios para que la Corte Suprema interviniera.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que la decisión cuestionada no era definitiva y que la defensa no había logrado demostrar la existencia de un perjuicio irreparable. Además, señaló que las condiciones de la prisión domiciliaria constituyen una medida revisable por el juez a cargo del caso.

Por su parte, el magistrado Diego Barroetaveña consideró que los argumentos de la defensa no acreditaban una vulneración concreta de derechos constitucionales, sino que expresaban un desacuerdo con decisiones adoptadas por instancias judiciales anteriores.

En minoría, el juez Mariano Borinsky se pronunció en contra de la decisión y sostuvo que el recurso sí planteaba cuestiones de naturaleza constitucional. En ese sentido, consideró que las restricciones vinculadas con el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas podrían afectar derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.

Con esta resolución, se mantienen las condiciones de la prisión domiciliaria impuestas a Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad, que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La defensa de la expresidenta aún puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar que el máximo tribunal revise la decisión.