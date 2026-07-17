Mundial 2026: el saludo de Donald Trump a «Chiqui» Tapia en la previa de la final de la Selección Argentina

El apretón de manos del presidente de la AFA, Chiqui Tapia y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: gentileza)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un fuerte momento institucional al acercarse a saludar y estrecharle la mano a Claudio «Chiqui» Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la antesala de la gran final del Mundial 2026. El breve saludo se registró en el marco de la conferencia de prensa de cierre de la competencia y la tradicional sesión de fotos con los directivos del fútbol internacional.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), Tapia se encontraba ubicado en una grada junto a un contingente de autoridades de la Conmebol, entre los que también se destacaba su presidente, Alejandro Domínguez. Al finalizar la ronda de prensa, Trump interrumpió su marcha y se aproximó directamente hacia el sector donde estaba el dirigente argentino para extenderle la mano, dejando una de las postales más comentadas de la previa mundialista.

El reconocimiento protocolar por parte de la Casa Blanca se produjo en medio de un frente complejo para el mandatario de la calle Viamonte, dado que tanto Tapia como el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran bajo investigación judicial en la causa Sur Finanzas.

Los elogios para Lionel Messi y un furcio sobre Harry Kane

El evento de prensa sirvió para realizar el balance de la primera Copa del Mundo de la historia organizada en tres países en simultáneo junto a México y Canadá. Durante su alocución, Trump estuvo acompañado a su izquierda por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien asintió con risas y marcados gestos de admiración cada uno de los comentarios emitidos por el jefe de Estado norteamericano.

Tras confirmarse que asistirá al palco oficial del partido definitivo, el líder republicano aprovechó la pantalla para elogiar públicamente al astro argentino Lionel Messi.

Sin embargo, el mandatario estadounidense también dejó en evidencia cierta falta de rodaje en el plano futbolístico al catalogar erróneamente de «defensor» al histórico delantero de la selección de Inglaterra, Harry Kane, una confusión que no tardó en viralizarse.

Récord de asistencia y el respaldo para la bandera de Malvinas

En el plano estadístico, Trump celebró el éxito comercial del torneo al asegurar que la edición norteamericana ya se consolidó como la de mayor asistencia de público en toda la historia de la FIFA, superando los 6,5 millones de espectadores en las canchas. Apoyado en estos números, ratificó que su administración ya persigue el objetivo político de organizar un tercer mundial en suelo estadounidense en el futuro cercano.

Por otro lado, respecto a las recientes controversias con los hinchas en las tribunas, trascendió que el gobierno de los Estados Unidos respaldó el derecho a exhibir banderas con la consigna «Las Malvinas son argentinas», amparándose estrictamente en las libertades civiles que consagra la Primera Enmienda de su Constitución.

La Selección Argentina, representada formalmente por Tapia en la cumbre de Nueva York, buscará el bicampeonato del mundo este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El encuentro decisivo frente al combinado de España comenzará a las 16:00 (hora de Argentina).