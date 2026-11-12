La emoción de Lionel Scaloni al recordar la muerte de su mamá: «No son momentos fáciles»

Lionel Scaloni se emocionó al recordar la muerte de su madre. (Foto: Clarín Fotografía)

Lionel Scaloni seguirá como entrenador de la Selección Argentina y no pudo ocultar su emoción al recordar la reciente muerte de su mamá, Eulalia Marzetti.

En una conferencia junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, se confirmó la renovación de contrato del DT que continuará hasta el Mundial 2030.

Después de las palabras de Chiqui, el técnico tomó la palabra y se quebró rápidamente. «No son momentos familares fáciles para mí pero esto me llena«, expresó entre lágrimas.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

«Fue una semana complicada. La felicidad por renovar es enorme pero hubiera sido completa si ella lo hubiera visto. Anécdotas con mi vieja tengo mil, fue mi hincha número 1″, siguió.

“LA FELICIDAD DE RENOVAR HUBIESE SIDO COMPLETA SI ELLA LO HUBIERA VISTO” La emoción de Scaloni al recordar a su madre. https://t.co/l3jg7h7kOk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

«Es lo que queríamos todos, estamos con la misma ilusión que el primer día, con las mismas ganas de siempre, si no sería imposible«, agregó.

La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Scaloni, fue el pasado 27 de octubre. El entrenador aún no se había referido al tema.

«Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico decidimos que lo mejor era continuar. La AFA y el presidente han hecho el esfuerzo y hemos llegado a un acuerdo rápidamente», añadió el DT.