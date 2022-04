Schwartzman jugará ante Tsitsipas por los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Diego Schwartzman eliminó hoy al italiano Lorenzo Musetti 2-6, 6-4 y 6-3 en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. En los cuartos de final se medirá ante el número 5 del mundo y tercer preclasificado, el griego Stefanos Tsitsipas.

El Peque, en su sexta presentación sobre el polvo de ladrillo del Principado, ya igualó su mejor actuación histórica que había alcanzado en 2007 cuando resultó eliminado por el español Rafael Nadal en los cuartos de final.

El argentino de 29 años debutó en esta edición con un ajustado triunfo sobre el ruso Karen Khachanov, luego se sacó de encima al húngaro Marton Fucsovics y este jueves dio cuenta de Musetti, quien le había ganado en el anterior enfrentamiento en Acapulco 2021 (cancha rápida).

En la siguiente ronda, el Peque asumirá un compromiso de alta exigencia con Tsitsipas, vigente campeón del torneo, que le ganó al serbio Laslo Djere por 7-5 y 7-6 (1).

