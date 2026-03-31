Se abrieron las inscripciones para la 2° fecha del Rally Regional en Roca

Se corre la segunda en Roca luego del arranque de la temporada en Cipolletti. (Foto: Locos por el Rally).

La Asociación Volantes de General Roca y la Federación Regional 11 del Automovilismo informaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la 2° fecha del Rally Regional, que tendrá lugar en General Roca.

Luego del inicio del campeonato en Cipolletti, la actividad continuará en el Alto Valle desde el 10 al 12 de abril. Quienes deseen anotarse tendrán tiempo hasta el miércoles 8 de abril a las 20 horas.

La segunda tendrá lugar en Roca.

En el comunicado destacaron en los próximos días se anunciará cuándo se realizará la conferencia de prensa y el cronograma oficial de la prueba. Además, a partir de esta fecha se sumará la categoría Clase RC5 LIGHT, que tendrá como vehículos admitidos a Ford Ka, Palio, Renault Clio, Volkswagen Gol Power, entre otros, todos bajo homologación FRAD 11 siguiendo normativas FIA.

En la primera fecha del Regional, Facundo Sabas se quedó con la clasificación general en Cipolletti, escoltado por Mauro Debasa y Federico Fernández. El neuquino también se impuso en la A8.

Sabas fue el más rápido en Cipolletti. (Foto: Locos por el Rally)

Los ganadores de la 1° fecha en Cipolletti

Clase A8: Facundo Sabas, ganador de la general (

Clase A6: Mauro Debasa (Ford Ka)

Clase RC5: Federico Fernández (Peugeot 208)

Clase N2: Octavio Fernández (Ford Fiesta Kinetic)

Clase N1: Agustín Pistagnesi (VW Gol)