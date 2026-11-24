La ilusión de Boca de contar con Paulo Dybala para la próxima temporada sigue vigente, aunque el panorama no parece sencillo. El delantero argentino volvió a referirse a su futuro y dejó en claro que su deseo es continuar en Italia, donde construyó gran parte de su carrera.

«Espero terminar mi carrera en Roma. Para mí sería muy lindo, como dije en una entrevista. Llegué a Italia con 18 años y no me veo en otro lugar», expresó la Joya en una conferencia de prensa previa al duelo ante París Saint-Germain por Champions League, en una declaración que rápidamente repercutió entre los hinchas del conjunto de la Ribera.

De todas formas, el cordobés no descartó que su futuro pueda tomar otro rumbo y reconoció que el fútbol actual está marcado por los cambios constantes. «Pero muchas veces hay cambios, sobre todo en este fútbol moderno, en el que hay tantos movimientos», agregó.

En ese sentido, Dybala también hizo referencia a su presente contractual y evitó dar certezas sobre lo que sucederá más adelante. «Me queda un año de contrato aquí, disfruto el momento, lo que hace el equipo, después veremos», concluyó.

El interés de Boca por el delantero no es nuevo. A mediados de año, el Xeneize estuvo cerca de concretar su llegada, pero el buen rendimiento de Dybala llevó a Roma a renovarle el contrato por una temporada más. Además, la eliminación del equipo argentino en la fase de grupos de la Copa Libertadores también habría influido en la decisión del cordobés en no avanzar con la operación.

Ahora, con la mira puesta en 2027, el club de la Ribera mantiene la ilusión de sumar a una de sus grandes debilidades. Sin embargo, el deseo del propio futbolista de terminar su carrera en Roma representa una señal poco alentadora para los planes de Boca, que deberá esperar para saber si finalmente puede concretar uno de los pases más esperados por sus hinchas.