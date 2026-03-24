Se confirmó la lesión de Agustín Marchesín: el arquero de Boca se perderá el debut en Copa Libertadores

Por la 12° fecha del Apertura, Boca se reencontró con la victoria: le ganó 2-0 a Instituto y volvió a ganar después de cuatro empates consecutivos como local. La mala del partido fue la lesión de Agustín Marchesín, que salió reemplazado a los 82 minutos e ingresó Leandro Brey.

En las últimas horas, tras los estudios médicos realizados, se confirmó el desgarro del arquero. Con esta lesión, el portero de 38 años estará fuera de las canchas por al menos 3 semanas. De esta forma, se perderá el próximo partido ante Talleres en Córdoba y el debut del Xeneize en Copa Libertadores, programado para el 7 de abril frente a la Universidad Católica. También podría estar afuera del clásico ante Independiente (fecha 13).

Leandro Brey sería titular en el debut de Copa Libertadores.

Hace instantes, Boca anunció la lesión con un parte médico, donde comunicó un desgarro «grado 3 del aductor derecho«. De esta forma, también está descartado para el clásico ante Independiente (fecha 13) y podría estar ausente frente a Cruzeiro en La Bombonera, por la segunda fecha de la Libertadores. Su regreso a los entrenamientos dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

#ParteMédico



Agustín Marchesín presenta una lesión Grado 3 del aductor derecho.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/khmFbOXBVE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 24, 2026

Los cuatro regresos para enfrentar a Talleres

Luego del parón de selecciones, el equipo de Úbeda se medirá frente a Talleres por la 13° fecha del Apertura. Este duelo, que estaba previsto para el 5 de abril, pero seguramente será reprogramado para el jueves 2, contará con la vuelta de cuatro futbolistas xeneizes.

El Sifón tendría a disposición a Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Ángel Romero. El DT recupera piezas para un momento clave de la temporada, donde afrontará la doble competencia y tendrá cinco partidos en 15 días en el mes de abril. Otro que regresará pronto es Santiago Ascacibar, que podría volver en el debut de Copa Libertadores o en el encuentro frente a Independiente (fecha 13).