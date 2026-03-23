Úbeda tras el triunfo de Boca: «La Copa Libertadores es una responsabilidad enorme»

Boca Juniors llegó al parate por la fecha FIFA con una victoria por 2-0 ante Instituto en La Bombonera y con la mirada puesta en la Copa Libertadores. Tras el partido, Claudio Úbeda valoró el rendimiento del equipo y comenzó a palpitar el inicio del máximo torneo continental.

El equipo xeneize acumula una racha positiva sin derrotas y, si bien el entrenador destacó ese dato, remarcó aspectos a mejorar. «Boca merece ganar de local. No pierde hace mucho, pero hay que ajustar en defensa. Cuando atacamos mucho, dejamos espacios y eso hay que pulirlo», explicó.

"VENIMOS DE SIETE U OCHO PARTIDOS DE NO PERDER" la racha del Xeneize de Ubeda, que ya piensa en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Cómo ves el presente de Boca? pic.twitter.com/PfmGFgo7mG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Más allá del presente en la Liga Profesional, Úbeda hizo foco en lo que viene. Boca debutará en la Copa Libertadores el 7 de abril ante Universidad de Chile, en un contexto de calendario apretado. “Vamos a necesitar de todos. Se vienen muchos partidos seguidos, cada tres o cuatro días. Todos tienen que estar en condiciones de jugar”, aseguró.

El entrenador también destacó la importancia del desafío que tendrá por delante. “La Libertadores es una responsabilidad enorme. Es un paso muy importante en mi carrera con esta camiseta. Tenemos que llegar bien y sostener la concentración día a día”, afirmó.

El camino de Boca Juniors en la Copa Libertadores

Boca integra el grupo D, uno de las zonas más difíciles de la Libertadores. Enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. Deberá recorrer más de 15 mil kilómetros en viajes hacia Belo Horizonte, Santiago y Guayaquil.