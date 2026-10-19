Se confirmó la lesión de Fausto Vera: ¿cuánto tiempo lo perderá River?

River recibió una mala noticia este lunes: Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y será baja alrededor de tres semanas, por lo que se perderá lo que resta de la fase regular del torneo Clausura, incluido el Superclásico ante Boca, que se disputará el domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

El volante había encendido las alarmas durante la goleada por 3-0 ante Belgrano en Córdoba. Ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo en lugar de Tobías Andrada, pero apenas pudo permanecer 15 minutos en cancha. Tras sentir un pinchazo en la parte posterior de la pierna derecha, debió pedir el cambio y dejó su lugar a Juan Cruz Meza.

A raíz de la lesión, Vera se perderá los próximos tres compromisos de River: el duelo ante Racing, este domingo en el Monumental; el Superclásico frente a Boca, en La Bombonera; y el cierre de la fase regular ante Aldosivi, en Mar del Plata. Si cumple con los plazos de recuperación previstos, podría volver a estar disponible para unos eventuales playoffs, que comenzarán el fin de semana del 22 de noviembre, después de la fecha FIFA.

La baja del mediocampista le quita una alternativa a Leonardo Ponzio para el tramo decisivo del campeonato. El ex Argentinos Juniors había sido titular en los partidos anteriores, pero ante Belgrano comenzó en el banco por el regreso de Aníbal Moreno, quien volvió a jugar después de más de 50 días de inactividad y tuvo una destacada actuación.

Con Moreno nuevamente en ritmo de competencia, el entrenador cuenta con una opción para sostener el mediocampo mientras espera la recuperación de Vera. River afrontará así las últimas fechas de la fase regular con el objetivo de sumar puntos, llegar bien posicionado a los playoffs y mejorar su ubicación en la tabla anual.



