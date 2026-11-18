La Libertad Avanza y sus aliados del radicalismo acordaron finalmente dar marcha atrás con el polémico sistema de colectoras que habían incluido en la reforma electoral para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mecanismo de “adhesiones” no contaba con aval del PRO y, para no poner en peligro la votación, el oficialismo anunció que se eliminará del texto.

Colectoras: el oficialismo eliminó el polémico sistema de la reforma electoral

La novedad fue dada a conocer por Patricia Bullrich al comienzo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. “Escuchamos las distintas miradas y hemos decidido dejar afuera del dictamen el sistema de adhesiones”, comunicó la jefa del bloque libertario, que venía de reunirse con senadores de la UCR en un salón contiguo.

En La Libertad Avanza atribuyen la idea de las colectoras (esto es, la posibilidad de que un mismo candidato a presidente lleve más de una lista legislativa) a los gobernadores de la UCR. En especial el mendocino Alfredo Cornejo, quien no tiene reelección en su provincia y podría buscar una banca como senador. “Esto tiene nombre y apellido”, dijo un oficialista en la previa de la comisión.

Del otro lado, en el bloque de senadores radicales se desentienden del tema y algunos apuntan que fue una propuesta de “los Menem”. Como sea, aclararon que firmarán el dictamen y acompañarán en el recinto aunque no figuren las colectoras: destacan que poner el tema sobre la mesa funcionó como método de presión para terminar acordando listas conjuntas con los libertarios.

“Lo veníamos hablando hace días. A algunos nos parecía positivo para los candidatos del medio que no son Milei ni los K, pero no fue traumático (sacarlo del dictamen)», dijo un senador.

Lo cierto es que el acuerdo con los radicales dinamitaba el vínculo con el PRO, que no quería este cambio. “Hoy no estamos para acompañar eso”, blanqueó Fernando De Andreis, diputado y secretario general del PRO. “Tal como está planteado no lo vemos”, agregó en una entrevista televisiva, donde aclaró que su partido “no lo pidió”.

Bullrich sabía que la negativa del macrismo podía hacer caer votos en el recinto y ponía en peligro la reforma electoral. A su vez, algunos en La Libertad Avanza admitían, por lo bajo, que las colectoras podían ser tildadas de inconstitucionales para la elección de senadores nacionales porque podía suceder que las dos listas más votadas compitieran adosadas a la misma candidatura nacional, dejando afuera a la minoría.

Otros cambios

Entre otros cambios acordados con los aliados, Bullrich anunció que se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión. El borrador eliminaba al 100% los espacios gratuitos en medios, pero se decidió hacer solo un recorte con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas.

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, la libertaria explicó que la propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Por su parte, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Bullrich también detalló que el dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante Boleta Única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. Además, propuso modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar la veda (restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales), al considerar que responden a una dinámica social que “ya no existe”.

Finalmente, el Gobierno consiguió dictamen y la iniciativa se trataría el jueves 26 en el Senado.