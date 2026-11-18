La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador de La Libertad Avanza (LLA) Agustín Coto, puso a la firma este miércoles 18 de noviembre de 2026 el dictamen definitivo del proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier MIlei. Luego de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, la iniciativa original enviada por el Gobierno en abril sufrió un fuerte recorte y pasó de 79 a 25 artículos, según adelantó la periodista Carolina Ramos en sus redes sociales.

Según lo informado por el Senado, el texto final establece la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) exclusivamente para las elecciones de 2027, deroga en todos sus términos la veda electoral, suprime el debate presidencial obligatorio en primera vuelta —aunque lo incorpora para una eventual segunda vuelta— y suma un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel (BUP).

Además, incluye la aplicación de Ficha Limpia para condenas confirmadas en segunda instancia, la afiliación digital a los partidos políticos y el fin de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur.

El avance del proyecto quedó sujeto al cierre de las rúbricas en los despachos: de acuerdo con reportes periodísticos difundidos hacia el final de la tarde por parte de los periodistas Julián Alves y Déborah de Urieta en X (ex Twitter), el oficialismo reunió nueve de las diez firmas necesarias para emitir dictamen, mientras en la Casa Rosada aseguraron contar con un acuerdo para alcanzar entre diez y once avales. En paralelo, durante el debate en comisión, los senadores opositores José Mayans y Fernando Salino cuestionaron tanto el alcance temporal de la suspensión de las PASO como las marchas y contramarchas del oficialismo respecto del sistema electoral.

Polémica por la marcha atrás con las colectoras

Al reanudarse al mediodía la reunión de comisión en el Salón Arturo Illia —tras el cuarto intermedio dispuesto el martes—, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció que el oficialismo decidió excluir del dictamen el sistema de adhesiones o listas colectoras y conservar el método proporcional D’Hondt para el reparto de bancas. «Hemos escuchado las distintas miradas y resolvimos volver al principio de un ciudadano, un voto, y al sistema proporcional que caracteriza a la Argentina», explicó Bullrich al inicio del encuentro, luego de reunirse con senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) en un salón contiguo.

La marcha atrás respondió a la resistencia frontal del PRO, cuyo rechazo amenazaba con hacer caer los votos necesarios en el recinto. El martes previo, el diputado y secretario general del macrismo, Fernando De Andreis, había blanqueado en una entrevista televisiva la negativa de su espacio: «Hoy no estamos para acompañar eso».

«Tal como está planteado no lo vemos», agregó el dirigente, quien aclaró que su partido «no lo pidió». Asimismo, dentro de las propias filas libertarias admitieron por lo bajo que el mecanismo de adhesiones podía ser tildado de inconstitucional en la categoría de senadores nacionales, ya que las dos listas más votadas podrían competir adosadas a una misma candidatura presidencial y dejar afuera a la minoría.

En La Libertad Avanza atribuyeron la autoría del esquema de colectoras —que habilita a un mismo postulante presidencial a llevar más de una boleta legislativa— a los gobernadores radicales, y en particular al mandatario mendocino Alfredo Cornejo, quien carece de reelección en su provincia y podría competir por una banca en el Senado.

«Esto tiene nombre y apellido», afirmó un referente oficialista en la previa de la comisión. Desde la bancada de la UCR se desentendieron de la iniciativa, señalaron que fue una propuesta de «los Menem» y ratificaron que acompañarán el dictamen sin ese artículo, tras destacar que la discusión sirvió para negociar listas conjuntas con los libertarios. «Lo veníamos hablando hace días. A algunos nos parecía positivo para los candidatos del medio que no son Milei ni los K, pero no fue traumático (sacarlo del dictamen)», sostuvo un senador radical.

Desde la oposición, el senador Fernando Salino reclamó que el texto que se firme en comisión sea «el mismo que llegue al recinto para su tratamiento» y apuntó contra el giro del oficialismo sobre las adhesiones. «Los que querían colectoras eran ustedes, y ahora ya no las quieren más», lanzó el legislador en referencia al bloque libertario.

PASO suspendidas solo en 2027, Ficha Limpia y el fin de la elección directa del Parlasur

Uno de los puntos centrales del dictamen consiste en la suspensión de las PASO únicamente para los comicios de 2027, es decir, por única vez.

Durante el debate, el jefe del bloque peronista, José Mayans, pidió escuchar a los partidos políticos que solicitaron participar de la discusión al advertir que «algunas fuerzas podrían verse afectadas por las modificaciones propuestas», cuestionó que «la suspensión de las PASO se establezca únicamente para el año 2027» y reclamó materiales gráficos explicativos para que la ciudadanía comprenda la forma de votación.

«Es una vergüenza que estén cambiando el sistema electoral para una sola persona. Es triste lo que están haciendo con el sistema democrático argentino», sentenció Mayans. En respuesta, Bullrich aclaró que la suspensión de las primarias será la única medida excepcional, ya que «el resto de las modificaciones tendrá vigencia permanente y así quedará establecido en el dictamen».

El texto incorpora además el régimen de Ficha Limpia, que establece la inelegibilidad para personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia cuente con confirmación en segunda instancia, bajo condiciones y plazos específicos. La norma prevé la creación de un registro público a cargo de la Cámara Nacional Electoral y extiende la inhabilitación para ocupar distintos cargos dentro del Poder Ejecutivo nacional. En paralelo, habilita la afiliación digital a los partidos políticos mediante mecanismos electrónicos y sistemas de validación biométrica de identidad.

Respecto de la representación en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), el proyecto pone fin a la elección popular directa y elimina el pago de sueldos adicionales para esos cargos. Según detalló Bullrich, la propuesta «contempla que los 24 representantes elegidos por distrito regional sean designados por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 correspondientes al distrito único se distribuirán entre ambas cámaras del Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado».

Sin veda electoral ni debate obligatorio en primera vuelta: los cambios en las campañas y la Boleta Única

La reforma modifica de raíz el artículo 71 del Código Electoral Nacional y suprime la veda electoral en todos sus términos, incluida la prohibición de vender alcohol durante los comicios y las restricciones a las actividades comerciales, sociales y culturales, así como el impedimento de realizar declaraciones públicas durante ese lapso. Bullrich fundamentó el cambio al señalar que las prohibiciones actuales responden a «un modelo de sociedad que ya no existe» y consideró necesario adaptar la normativa a la dinámica comunicacional de las redes sociales y permitir el desarrollo normal del comercio y la cultura durante la jornada de votación.

En materia de comunicación proselitista, el dictamen elimina el debate presidencial obligatorio en primera vuelta e incorpora su realización en caso de segunda vuelta electoral. Asimismo, deja la publicidad electoral por fuera de los plazos estrictos de campaña y revisa el financiamiento partidario. Sobre los espacios gratuitos en radio y televisión, el oficialismo desistió de la eliminación del 100% que figuraba en el borrador inicial y resolvió aplicar un recorte del 50%, con el propósito de «generar mayores condiciones de equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar que las posibilidades de difusión dependan exclusivamente de la capacidad de recaudación de cada partido», según explicó Bullrich.

Por último, el articulado introduce ajustes en la Boleta Única de Papel: agrega un casillero específico para votar la lista completa, modifica la información de cada categoría electoral, la identificación de las agrupaciones políticas y las fotografías de los candidatos, y actualiza el procedimiento de escrutinio de mesa y clasificación de los sufragios. A su vez, incorpora una cláusula sobre simultaneidad electoral «que permitirá incluir las categorías locales en la boleta nacional en aquellas provincias que decidan realizar sus elecciones de manera conjunta».

La rosca por las firmas en el Senado y el festejo del bullrichismo

Tras las exposiciones del mediodía, la Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta las 16:30 en el Salón Azul para revisar la redacción definitiva del texto antes de abrir la instancia de firmas bajo la conducción de Agustín Coto.

De acuerdo con el seguimiento parlamentario de los periodistas Carolina Ramos y Julián Alvez, hacia las 18:40 el dictamen reunía nueve de las diez rúbricas requeridas para quedar formalmente habilitado: los libertarios Agustín Coto, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta, Patricia Bullrich y Monte de Oca, junto con Luis Juez, los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez, y el peronista disidente Carlos «Camau» Espínola. «Aclaración. Todavía no están todas las firmas. No significa que no vayan a estar, en absoluto. Falta UNA sola», precisó Alvez en la red social X —donde se mencionó a Alejandra Vigo o Flavio Fama como posibles décimos firmantes—, tras indicar que en la Casa Rosada daban por cerrado un acuerdo para llegar a diez y hasta once adhesiones.

Antes incluso de completarse la totalidad de las rúbricas, el sector interno ligado a Patricia Bullrich celebró el avance legislativo en redes sociales. «Habemus dictamen en el Senado de la reforma electoral, con suspensión de las PASO 2027, Ficha Limpia y eliminación de la veda que le arruina la vida a miles de comerciantes, restaurantes y bares. Felicitaciones @PatoBullrich, gran trabajo!«, publicó el dirigente Damián Arabia.