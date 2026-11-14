Se definen los cuartos de final del Regional Amateur, con dos equipos de Río Negro y uno de Neuquén

El Regional Amateur entra en su recta final y este domingo habrá dos partidazos en la región patagónica, con protagonismo de equipos de Río Negro y Neuquén.

En el primer duelo de la jornada, Atlético Regina recibirá a Jorge Newbery de Carmen de Patagones desde las 16, con arbitraje del neuquino Ulises Jerónimo. El conjunto bonaerense se quedó con la victoria por 2-1 en la ida, por lo que el Albo está obligado a ganar para seguir en carrera.

En Patagones, los goles del local fueron convertidos por Juan Otermín y Renzo Alderete, mientras que Maximiliano Denis había marcado el empate parcial para el conjunto rionegrino.

Juan Otermín abrió la cuenta para el Aviador, desde el punto penal. (Foto: Gentileza/Tomás López)

En caso de que el equipo dirigido por Diego Napolitano se imponga por un gol ante su gente, la clasificación se definirá en la tanda de penales. Vale destacar que Jorge Newbery viene de eliminar a Deportivo Roca por esa misma vía, con su arquero Santiago Zárate como figura.

Estudiantes sueña con dar el golpe ante Alianza

En el partido de ida, disputado en el Coloso de Cutral Co, Alianza goleó 3-0 a Estudiantes Unidos y sacó una buena ventaja de cara a la revancha, que se jugará este domingo desde las 17 en Bariloche. El árbitro será Danilo Ariel Viola, de Viedma.

La gran figura del Gallo en el primer duelo fue Joaquín Rikemberg, quien marcó por duplicado en la primera mitad. Alejandro Díaz sentenció el 3-0 sobre el final.

Joaquín Rikemberg marcó por duplicado en el triunfo del Gallo. (Prensa de Alianza de Cutral Có)

De esta manera, el Pincha está obligado a ganar por al menos tres goles para igualar el resultado global y forzar la definición por penales.

Los ganadores de ambos cruces se enfrentarán en busca de un lugar en la final.

Los otros dos duelos de la región patagónica

El primer partido de los cuartos de final se disputará este sábado desde las 21. Camioneros de Río Grande, que perdió 1-0 en la ida, recibirá a Escorpión de Río Gallegos. Federico Vega, de Ushuaia, será el árbitro principal.

El otro semifinalista saldrá del clásico de Comodoro Rivadavia. La CAI, que se quedó con la victoria por 3-2 en el primer encuentro, recibirá a Jorge Newbery este domingo desde las 17 en el estadio Municipal del Kilómetro 3. Lucas de Dios, de Coronel Dorrego, será el árbitro.